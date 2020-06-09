補漏多個行業　包括4萬名建造業「長散」　業界嘆：遲嚟好過無　

政府先後推出兩輪防疫抗疫基金，惟仍有部份行業未能受惠。特首林鄭月娥今日（9日）出席行會議前見記者，公布一系列最新「補漏拾遺」措施，涉及逾10億元，當中包括補助4萬名建造業「長散工」、洗衣店、職業介紹所、汽車維修店及洗碗工場。大部份業界及工會表示，歡迎相關措施，慨嘆「遲嚟好過無」，亦希望政府加快審批程序，解業界燃眉之急。

建造地盤職工會：應補回前兩期津貼



林鄭月娥今日表示，建造業有4萬多名長散工，由於行業計劃、保就業計劃都未必幫到他們，故政府將針對他們推出計劃。建築地盤職工總會理事長陳八根認為，政府現時「補漏拾遺」是「遲嚟好過唔嚟，始終叫遺漏咗佢哋」。他直言，受疫情影響下，建造業失業率已上升至雙位數，無論是地盤工人，還是從事樓宇裝修均大受影響。陳指，由於建造業早已推出兩期津貼，認為公平起見應連帶兩期一同補回。

政府將提出針對建造業長散工的計劃。（資料圖片／羅國輝攝）

業界表歡迎 望政府盡快公布詳情



另一方面，汽車維修店、洗碗工場亦被納入補助範圍。香港汽車服務業聯會會長王健文直言，業界早於3月已召開記者會反映意見，批評政府現才做「真係好遲」，但仍表示歡迎。他指，業界大多維修技工年紀大，沒有供強積金，故不受惠於補就業計劃，望政府的資助額與早前的零售業計劃一樣，劃一發放8萬元津貼。至於在沙田開設洗碗工場的負責人Ann指，生意大受疫情影響，「餐廳都話可以做外賣，但我哋係直接受到影響」，望政府盡快公布詳情。



勞工處早前宣布，持有效牌照的職業介紹所可獲發一次性的資助。提供外傭職業介紹服務的職業介紹所的每個總牌照可獲發50,000元資助。至於沒提供外傭職業介紹服務的職業介紹所，每個總牌照可獲發30,000元資助。

林鄭公布補漏計劃，涵蓋5個行業，另外會增加對畢業生的就業幫助。（盧翊銘攝）

香港僱傭公會主席陳東風表示，公會早前與政府洽談時，期望政府可以持外國領事館批出的牌照，惟現時政府以劃一手法處理，「只要你有牌就可以拎，無論你係做本地僱傭介紹，定係海外僱傭。」他指，5萬元資助可幫補一下租金，「遲就肯定遲，夠就一定唔夠，但好過無」，未來會繼續關注外傭入境隔離政策。

