洪水橋真槍案｜銷售員涉藏槍及390發子彈　警疑更多槍械會運來港

警方前日在元朗洪水橋某村屋的夾萬搜出一把手槍及390發子彈，並控告涉案的38歲男住客一項無牌管有槍械或彈藥罪。該男子今午（11日）被押解至屯門裁判法院應訊，暫時毋須答辯。署理主任裁判官張潔宜將案件押後至8月6日再訊，以待警方調查被告如何得到槍械，及查看電腦、手機等訊息，期間被告須還柙。 據了解，被告被指會對警方不利，警方亦懷疑會有更多槍械運來香港。

被告陳立明（38歲，銷售員）被控於本月9日在元朗洪水橋石埗村的寓所，管有一支設計可作發射9x19mm口徑子彈的手槍，及390發9x19mm口徑的子彈，而沒有持有該等槍械及彈藥的管有權牌照。

據了解，控方指被告的whatsapp群組中，出現對警方不利的訊息，警方亦懷疑會有更多槍械運來香港。

另有男學生涉藏已使用催淚彈殼被控

另外，21歲男學生李嘉穎被指於去年10月1日在屯門港鐵屯門A出口外，管有3粒已使用的催淚彈殼及6粒已使用的催淚彈彈頭，而沒有持有該等彈藥的牌照。他被控一項無牌管有彈藥罪，暫時毋須答辯。此案同樣押後至8月6日再訊，以待辯方給予法律意見。被告獲以原有的500元保釋，期間不可離港。

案件編號：TMCC972, 965/2020