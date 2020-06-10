網上揚言槍擊警員　警方村屋檢真槍實彈　洪水橋一家三口被捕

毒品調查科警員根據線報及經深入調查後，突擊檢查元朗洪水橋一間村屋，檢獲一把曲尺手槍、398發子彈及伸縮警棍。38歲從事金融投資業男子及其同住父母被捕。消息指，有人曾社交網站發表殺警言論，揚言要用真槍實彈襲擊警員，鄒旺忠警司形容此為本土恐怖主義，強調警方會採取行動打擊。

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毒品調查科（行動）警司鄒旺忠指，毒品調查科警員根據線報及經深入調查後，得悉有人透過海外網站購買槍械配件，以國際郵遞方式運抵香港後再自行組裝槍枝。警員於昨日突擊檢查元朗洪水橋一間村屋。警員於屋內檢獲一把曲尺手槍、390發子彈及伸縮警棍。38歲從事金融投資業男子涉無牌管有槍械及彈藥及藏有攻擊性武器，其同住父母亦被拘捕。38歲男子仍被扣留調查，其父母則已保釋候查。消息指，有人曾社交網站發表殺警言論，揚言要用真槍實彈襲擊警員。

警方檢獲已組裝的曲尺手槍。（陳諾希攝）

去年12月至1月共檢5枝真槍 警形容「本土恐怖主義」

鄒旺忠警司提及，警方於去年12月首次檢獲真槍，其後更有人持槍、向巡邏警員開槍。去年12月至本年1月，警方共檢獲5枝槍、1批槍械配件及超過1千發子彈，亦有自製子彈製造設施及爆炸品實驗室，情報顯示上述案件與極端暴力人士及勇武組織有關連。此外，去年10月至今共有14宗爆炸品案件，檢獲1.5公斤TATP烈性炸藥、大量攻勢性武器、手提電話遙控裝備及金屬土製水喉炸彈。而有關案件數字不斷上升，令警方懷疑有沒有人受近期社會事件影響，令其行為變得偏激。甚至有人在社交媒體上聲稱要用真槍實彈襲擊警員，鄒形容此為本土恐怖主義，強調警方會採取行動打擊。

鄒續指，管有槍械屬嚴重罪行，根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，無牌管有槍械及火器一經定罪，最高可判14年監禁。