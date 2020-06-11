政府邀貨運業界到蓮塘／香園圍口岸試車　消息：或率先准貨運通關

原訂2018年落成的香園圍口岸，至今仍未通車。《香港01》收到消息指，口岸工程已大致完成，海關本月初曾邀請貨運業界到口岸參觀，運輸署亦邀業界下周到口岸試車。據了解，口岸今年內一定會通車，但受疫情影響，當局正研究先讓跨境貨車通行，私家車及公共交通工具則要另訂日子，但暫未有最終定案。

消息人士指，運輸業界早前獲邀參觀香園圍口岸。（消息人士提供）

早前內地新華社報道，與蓮塘／香圍園口岸連接、位於深圳的口岸已通過國家相關部門驗收，已具備通車條件。《香港01》收到消息指，位於香港的蓮塘／香園圍口岸，其工程已大致完成，海關上周曾邀跨境貨運業界到口岸參觀，並講解口岸設施。

下周邀貨櫃車試通關

消息又指，運輸署亦邀請業界下周到口岸試車，屆時可進入海關通道，並以45呎的貨櫃測試。至於內地口岸方面，消息稱業界去年已獲邀參觀。

據了解，當局亦期望盡早通車，惟因應近期的新型肺炎疫情，現正研究先讓貨櫃車率先通關，私家及巴士等公共交通工具則需另訂日子，但暫時未有最終定案及正式通關日期。

有貨運業界人士透露，早前應海關邀約參觀，惟部分業界坦言對設計感失望，例如容易出現「樽頸位」，會由9條通道轉進一條路，形容是眾多口岸中，設計最差的一個。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手則承認，最近確有參觀口岸，亦關注其未來發展，估計將來香圍園口岸會連同深圳灣口岸以及港珠澳大橋口岸，作為兩地主要跨境貨運的通關設施。他又稱，香圍園口岸未來或取代皇崗口岸，成為最主要的「東進東出」跨境貨運口岸。

內地口岸方面，消息稱業界去年已獲邀參觀。（消息人士提供）

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉亦確認，獲運輸署邀請下周到香園圍口岸試車。他表示，相信口岸已準備就緒，去年底亦曾到內地關口試車。不過他認為，香園圍口岸面積較細，而且由於口岸間不設緩衝區，一旦過關系統出現故障，或會出現交通大擠塞。他預料通車後，沙頭角及文錦渡管制站的跨境貨車，將分流至香園圍口岸。

蓮塘/香園圍囗岸為香港與深圳第7個陸路口岸，工程曾經超支及延誤，由原定2018年完成，卻延至現時仍未通車；造價由原訂的162億元，增逾一倍至337億元。政府曾預料，口岸每天可處理旅客3萬人次和車輛17,850架次。

另外，蓮塘口岸建築及相關設施工程的承辦商，為捲入沙中線紅磡站醜聞的工程公司禮頓。去年口岸工程被揭有部分螺絲帽沒有入貨紀錄，而且更已與鋼筋接駁，然後灌注石屎。不過當時建築署指，工程顧問已評估整個結構，亦有隨機抽樣質量測試，認為螺絲帽合符原定設計及安全要求。