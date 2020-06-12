教育局負責教師操守培訓　專業發展委員會成員：訊息可更一致　

教育局日前向全港學校發通告，新學年起增設新入職教師培育課程，包括必修「教師專業身分—角色、價值觀及操守」及「國家及國際教育發展」等；在職教師亦必須修讀上述兩個範疇培訓，並由教育局提供課程或培訓資源。 教師及校長專業發展委員會陳美娟今日（12日）在港台節目《千禧年代》上說，委員會自兩年前起就專責小組提交的框架作討論，當時未有提到由誰提供操守培訓，但認同由局方去做訊息較一致。立法會議員葉建源則質疑由局方包攬整部分培訓非慣常做法，擔心從老師入手作思想控制。

教師及校長專業發展委員會陳美娟。（資料圖片）

教育局日前指，各類教師專業發展課程和時數要求，是配合落實教師專業階梯的重要措施，並由教師及校長專業發展委員會督導推行。

教師及校長專業發展委員會委員陳美娟在節目上指，相關的措施由專責小組先設框架，再提交到委員會作討論。她稱，課程改革約由2018年左右開始談論，當時希望提升教師的專業形象、操守等，包括針對性罪行、懲治偏私、學生德育問題等。不過，她稱當時未有特別提到由誰提供培訓，過往常由不同教育團體去做，但認為若由教育局負責可令訊息更一致。她又提到，委員會亦談及優化課程，包括要更為活用、涵蓋更多互動，並希望透過網上課程減省老師的交通時間。

立法會議員葉建源。（資料圖片／余俊亮攝）

葉建源：局方負責培訓有特別用意

教育界立法會議員葉建源在同一節目上稱，認同在職培訓重要，亦認為價值觀不能被忽略，但質疑由教育局出手有特別用意，擔心從老師入手進行思想控制。他說，過往新入職的教師培訓多由高等院校負責，認為教育局內雖有專家，若進行一部分的培訓可以理解，但並非包攬整個部分的培訓。

他又批評教育局將30小時核心培訓抽離校本培訓，認為新入職教師需要時間適應學校環境、校內的行政系統，甚至處理師生關係等。他認為教育局應就課程改革於教育界內作廣泛諮詢，指老師群內對此有大反應，又批評教育局屢變為政治壓力。