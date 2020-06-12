國歌法公聽會衝向官員　鄭家朗等3人各罰1千　官籲保住有用之軀

香港眾志三人去年3月涉在立法會的《國歌條例草案》公聽會上衝向官員，被票控未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示，其中一名女成員另被控普通襲擊罪。3人否認指控受審，裁判官何俊堯今（12日）於東區裁判法院裁定女成員的襲擊罪不成立，但三人的擾亂秩序均罪成，何官又相信3人非為私利，只是過了界，只判每人罰款1千元，又籲他們保存有用之軀，若被判入獄便會無法貢獻社會。

官信3人非出於私利但過了界

裁判官相信三人並非出於私利犯案，但行為始終過了界，判各人罰款一千元。他又籲被告思考一旦被判入獄如何貢獻社會，希望他們保存有用之軀。裁判官形容三人為大學生，是社會棟樑，社會亦「靠你哋」；又指他們若隨便還柙，便會失去好多作用及貢獻。

香港眾志副主席鄭家朗（20歲）、成員吳嘉兒（21歲）及何秀儀（22歲）被控去年3月16日進入立法會2樓1號會議室時，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示，違反《立法會（權力及特權）條例》第8（3）條所發出的行政指令。何另被控普通襲襲罪，指她於同日在立法會綜合大樓2樓1號會議室襲擊許耀德，何的這項罪名被裁定不成立。

3人曾離座衝向官員方向

立法會一級保安助理許耀德早前供稱，當日三名被告坐在發言嘉賓席，鄭發言後彎身取出擴音機播音，而何秀儀則戴上面具、背上背囊，三人從離座衝向官員方向。許隨即跑到主席台前方，大字型張手，試圖攔截。許憶述，何秀儀未有理會攔截，從他左邊衝過，期間何的手曾接觸其左前臂。他又指，何的左肩碰到其左肩，他因衝力太大而被撞跌倒地。許感到「好痛，有幾分鐘喺地上起唔到身」，同日到醫院求診。控方以慢鏡播放會議室閉路電視片段，惟許未能夠指出撞肩的動作。

官指事主作供誇張裁襲擊罪脫

就普通襲擊罪，裁判官指事主作供有誇張失實之嫌，另兩名立法會保安亦不可靠，拒信納3人證供，裁定罪名不成立。至於另一控罪，裁判官認為三名被告當日雖以發言嘉賓出席，與一般公眾身份有別，發言自由應受保障，惟三人發言後離座叫喊、展示口號等，亂衝亂撞的行為一度打斷議會及破壞立法會的莊嚴性。雖然他們造成的影響不大，但確有擾亂秩序，遂裁定三人罪成。

案件編號：ESCC2312、ESS33914-6/2019