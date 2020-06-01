眾志成員涉國歌法公聽會衝突案　保安稱上司有點名提留意鄭家朗

香港眾志三名成員去年3月涉在立法會的《國歌條例草案》公聽會上衝向官員，被票控未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示，其中一名女成員另被控普通襲擊罪。3人否認指控，案件今（1日）於東區法院開審。男保安供稱被眾志女成員的肩膊撞跌倒地，「幾分鍾起唔到身」，卻無法在錄影中指出該下撞肩的動作。亦有保安員作供時稱，上司事曾叫他與同事留意眾志的三名成員，並有點名鄭家朗。裁判官何俊堯裁定表證成立，被告不傳召證人，控辯雙方明日作結案陳詞。

被告鄭家朗及吳嘉兒被票控違反《立法會（權力及特權）條例》的行政指令。(林樂兒攝)

香港眾志副主席鄭家朗（19歲）、成員吳嘉兒（21歲）及何秀儀（22歲）被控違反《立法會（權力及特權）條例》第8（3）條所發出的行政指令。何另被控襲擊保安員許耀德。

許供稱被撞到幾分鐘起唔到身

立法會一級保安助理許耀德供稱，當日三名被告坐在發言嘉賓席，鄭發言後彎身取出擴音機播音，而何秀儀則戴上面具、背上背囊，三人從離座衝向官員方向。許隨即跑到主席台前方，大字型張手，試圖攔截。何未有理會攔截衝前，並接觸到的前臂。他稱因衝力太大跌倒，他稱：「（感到）好痛，有幾分鐘喺地上起唔到身。」控方以慢鏡播放會議室閉路電視片段。

許稱當日送院時仍未能屈曲手臂，惟辯方播放片段，見許能郁動左手臂。許亦承認部份供詞中誤把何秀儀當成吳嘉兒。

上司有點名提留意鄭家朗

二級保安助理關偉強則稱，他攤開雙手與另一上級同事攔截吳嘉兒。吳把紙張撒向時任政制及內地事務局局長聶德權的枱面，有些紙張散在地上。

關又稱其上司事前有叫他與同事留意眾志三人，並有點名鄭家朗，但忘了有無述及其他人，因眾志曾經衝向政府總部平台。何官稱錄影片段見不到撒紙，關重看錄影後同意只曾展示紙張，沒有拋紙。

裁判官裁定表證成立

阻擋鄭家朗的高級保安助理林惠玲，稱當時從鄭手上奪去米高峰及電線，又堅稱鄭曾經叫喊，但不肯定是否有用擴音器。

何官聽畢證供及雙方律師陳詞後，裁定傳票控罪及普通襲擊罪均表證成立。案件明日結案陳詞。

案件編號：ESCC2312、ESCC3914-6/2019