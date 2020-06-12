新冠肺炎｜瀝源祿泉樓包裝女工姑奶確診　曾發燒且兩次檢測呈陰性

本港的新冠肺炎疫情未止，今天（12日）再有一宗與本地個案相關的個案出現，令累計個案增至1109宗。衞生署公布，一名58歲女子確診，她屬於瀝源邨祿泉樓群組，是嘉里物流貨倉34歲包裝女工的姑奶，即女工丈夫的姐姐。 衞生防護中心指，該名病人在5月31日曾經發燒，被送到威爾斯親王醫院接受測試，但兩次檢測都呈陰性反應，出院後被送到檢疫中心。她在檢疫中心期間沒有病徵，但昨天在結束檢疫前提交的深喉唾液樣本，證實呈陽性反應，最終確診。這名病人會被列為與本地個案有流行病學關連。

衞生署公布，今日新增的確診個案涉及一名過往健康良好的58歲女病人，她是第1084宗個案、34歲女病人的姑奶，亦即第1085宗個案、56歲男病人的姐姐，三人居於沙田瀝源邨祿泉樓同一單位。而58歲女子與34歲女子同樣在嘉里物流貨倉工作。

兩次抽取的鼻咽拭子樣本及咽喉拭子樣本均陰性

58歲女子因被列作密切接觸者，於5月31日被安排入住檢疫中心，在等候入住期間出現發燒，同日被送往威爾斯親王醫院接受測試。病人住院期間，於5月31日及6月1日抽取的鼻咽拭子樣本及咽喉拭子樣本，均對病毒呈陰性反應。她其後退燒並於6月2日出院及轉送檢疫中心，在檢疫中心期間一直沒有出現病徵。

目前在威爾斯親王醫院接受治療

病人昨日在結束檢疫前提交的深喉唾液樣本，證實對病毒呈陽性反應，並由檢疫中心送往威爾斯親王醫院接受治療，情況穩定。

瀝源邨祿泉樓包裝女工一家三口均染疫。 （資料圖片／盧翊銘攝）

衞生署表示，58歲女病人為第1084宗個案及第1085宗個案的家居密切接觸者，自6月2日起獨居於檢疫中心，確診前並無其他密切接觸者。根據衞生防護中心的初步流行病學調查，認為病人可能透過與第1084宗個案及第1085宗個案的家居接觸而受到感染，故此個案會被列為與本地個案有流行病學關連。