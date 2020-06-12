【新冠肺炎】巴西將參與中國疫苗研製工作　9000巴志願者將受測試

巴西聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）當地時間6月11日召開新聞發佈會，宣佈巴西布坦坦研究所將參與中國新冠肺炎疫苗第三階段的研製工作，如果中國新冠肺炎疫苗研製成功，巴西有望在2021年7月通過巴西衛生統一系統（SUS）為全民接種疫苗。 據巴西政府發布的數字，該國在6月10日累計確診新冠肺炎感染案例已經達到772,416宗，數量僅次於美國。

巴西聖保羅州長多利亞在記者會中表示，研發疫苗的技術由巴西和中國共同掌握。

目前巴西確診病例已躍居全球第二。圖為巴西帕拉伊索波利斯（Paraisopolis）的居民揮舞着國旗，要求聖保羅州政府關注貧民窟疫情。（AP）

北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech ）的疫苗已在中國對1000人進行第二階段人體試驗，現在將在巴西對9000名巴西志願者進行第三階段試驗。

多利亞指出，北京科興生物製品公司與布坦坦研究所（Instituto Butantan）的技術轉讓協定，將使聖保羅能夠參與世界對抗新冠肺炎的主要進展。如果試驗成功，證實疫苗的療效與安全性，布坦坦研究所可在巴西生產疫苗，並從2021年6月起提供公立醫療體系使用。

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除了這款疫苗外，全球至少有133種候選疫苗正在研製中，其中10種處於臨床階段，開始人體試驗。儘管如此，專家認為新冠肺炎疫苗最快能在2021年上市。

英國牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發名為ChAdOx1 nCoV-19的新冠肺炎實驗疫苗，目前也在聖保羅和裡約熱內盧對2000名巴西志願者進行第三階段試驗。

巴西也是英國以外第一個開始測試這款疫苗是否有效的國家，為更快證明疫苗是否有效，志願者需要與病毒接觸，而目前巴西已成為全球新冠肺炎的疫情中心，所以適合進行測試。

巴西政府公布的數據顯示，該國在6月10日新增32,913宗確診病例，累計確診772,416宗；新增死亡病1,274宗，累計死亡病例39,680宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國。

（中央社）