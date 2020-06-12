區諾軒襲警判社服令　律政司指應判監求覆核　遭駁回兼須付訟費

前立法會議員區諾軒被指於去年7月在旺角警民衝突中用「大聲公」襲擊警司及敲擊警員盾牌，受審後被裁定兩項襲警罪罪成，被判社會服務令140小時。律政司提出刑期覆核，今（12日）在九龍城裁判法院指襲警案一般會判即時監禁，以收阻嚇之效；辯方則強調每案要獨立考慮案情、被告背景等。裁判官梁嘉琪表示已考慮整體情況判刑，駁回律政司申請，維持原判，並批准區獲得是次覆核的訟費。

被告區諾軒（32歲）被裁定於去年7月8日凌晨在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員關志豪，並於彌敦道與咸美頓街交界襲擊傳媒關係組警司高振邦，即警察公共關係科4點記者會的主持人高振邦。

高級助理刑事檢控專員余國慧代表指區的刑罰明顯不足，亦犯了原則上的錯誤，並引上訴庭案例，指使被告有良好背景及初犯，襲警案一般都要判即時監禁，以收阻嚇之效，保障警員，惟裁判官無提過本案有例外之處。她又指案情嚴重，指區襲擊兩警，並非單一事件。警司高振邦受擴音器聲浪影響聽力，受到實際身體傷害。

代表區的資深大律師彭耀鴻則指，律政司錯誤詮釋案例，並指法庭該按每宗案件考慮個別的背景、情況及量刑等，不應過分機械式地判刑。彭同意一般襲警應判入獄，但不同意要提高至「特殊或例外情況」，才可判其他刑罰。又指區完全無襲擊到身體，有別與故意踢打警員的案件。彭又指，社會服務令是監禁的替代刑罰，同樣會令被告失去人身自由，認為裁判官並無犯錯。

梁官指襲警是嚴重罪行，一般會判監，但她信被告有後悔反省，無預謀犯案，中度的社會服務令可達阻嚇及懲罰作用，駁回律政司的申請，並批准區獲得訟費。

區諾軒在庭外感謝為他寫求情信的街坊。他稱現時是法治敗壞的年代，批評律政司多少懷有敵意，非要使他入獄不可，並要將所有案件推到判刑最重的境地。他形容律政司令市民感到羞恥，指這並非解決社會問題的方法，望政府明白以此對付市民只會增添仇恨。區早前已就定罪提出上訴，他預料律政司很大可能會再次就刑期上訴至高等法院。

案件編號：KCCC2558/2019