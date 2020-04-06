區諾軒襲警案｜區為不當言詞表示歉意　擔心不能再擔任教學工作

時任立法會議員區諾軒，去年7月在「九龍大遊行」後的警民衝突中，因以大聲公擴音器在警司高振邦耳邊大叫，及敲打警員盾牌，今被裁定兩項襲警罪罪成，他獲准保釋候判至下月24日才判刑。 裁判官在裁決中直指區以「毅進仔」稱呼一名警員，說話帶針對性。區的律師求情時指區對他所作的不當言詞表示歉意，而區離庭時亦稱，擔心將來未能再擔任教育工作，他亦希望法庭亦會考慮案件背景是基於反修例運動。

區諾軒稱罪成將來未能再作教育工作。(歐嘉樂攝)

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到現場原想為化解警民衝突

區諾軒(32歲)被裁定罪成後，其代表律師求情時稱，區在去年7月7日晚，原本希望以其議員身份與警員溝通，化解警民衝突。又指區在案發前一周，曾在另一衝突現場與指揮官對話，化解了示威者及警員的矛盾。案發當日，他參與獲批不反對通知書的九龍區大遊行，晚膳後得知旺角爆發衝突，才趕去現場，盼再次幫手解決問題，惟在混亂的情況下干犯控罪。他又補充，警方當時繼續推進令人跌倒，更有人大叫「人踩人」。

重申無意襲擊

辯方續道，區為他所作不當言語致歉，但重申無意襲擊，並呈上他本人以及中大政治與行政學系高級講師蔡子強撰寫的求情信。辯方指控罪沒規定收監，希望法庭輕判罰款或社會服務令，讓區對社會作實際的補償，並攻讀東京大學公共政策博士學位。

希望法庭考慮案基於反修例背景

區諾軒獲准保釋，在離開法庭時向傳媒表示，要感謝一路相伴的家人，及到庭支持他的戰友及朋友，他指由於案件仍未結束，要待裁判官作出最後判刑，才可以表達對裁決的看法，暫時仍未能斷言會否進行上訴。

他指在反修例運動中，逾7000人即將或正面臨法律訴訟，而這些官司或影響他們一生。他引述法律學者德沃金指，法庭除了處理法律觀點外，還要考慮社會觀念、規範，亦要透過判案為社會帶來一個未來，望法庭亦要考慮到最近案件的背景是基於反修例運動。

擔心未來未能繼續教育工作

他又指，前香港終審法院非常任法官夏正民早年於獨裁的津巴布韋擔任記者，因為代表兩名空軍人員打官司，飽受政治打壓，但非所有人都能到夏正民的待遇，獲諒解津巴布韋的政治環境。

他亦引述立法會議員邵家臻因佔中案被大學停職一事，感嘆不知未來是否仍能繼續大專教育工作。他直言案件對社會運動有一定影響，襲警一罪明顯有利於保障警方行使警權，但他仍冀大家繼續爭取一個公義的社會，令香港變得更好。