何鴻燊爭產案｜姪兒何東舜銘加入戰團　曾向澳娛追股息稱達20億

賭王何鴻燊於上月病逝，其長房四女何超雄上周五，率先向高等法院遺產承辦處呈交知會備忘，為何鴻燊的遺產訴訟掀起序幕。而去年曾入稟向何鴻燊追股息20億的外甥何東舜銘(麥舜銘)，今(12日)向遺產承辦處呈交知會備忘，要求法庭勿在未有知會何東舜銘的情況下，展開承辦何鴻燊遺產的程序。

何鴻燊上月逝世，還沒處理好身後事，子女就展開爭產風波。（資料圖片；中新社）

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何東舜銘是十姑娘的兒子

賭王何鴻燊家人於今年5月26日在養和醫院公布何鴻燊的死訊，享年98歲。何東舜銘是何鴻燊胞妹「十姑娘」何婉琪的兒子，他今亦向法院作知會備忘的申請，要求法庭在批出何鴻燊的遺產授予書前，必須先行通知他才可進行。惟他在知會備忘中，卻寫上何鴻燊於上月25日去世。

曾以母親遺產執行人身份追20億

何東舜銘去年以母親的遺產執行人身份入稟高院，控告澳門旅遊娛樂股份有限公司(澳娛)、九舅父何鴻燊和八姨媽「八姑娘」何婉鴻，要求法庭頒令其母遺產持有6000多股澳娛股份，並追討拖欠的股息，估計涉及20億元。

長房女兒何超雄上周曾入稟

此外，何超雄於上周五亦向高等法院遺產承辦處呈交知會備忘，其胞姐何超賢之後表示，她和其他長房家族成員對何超雄呈交知會備忘一事並不知情，是何超雄一人的決定。

何超雄除申請知會備忘外，於本年5月亦曾入稟，要求胞姐何超賢提供兩個家族信託基金「Stanley and Clementina Family Trust」和「The Clementina Ho Trust」 ，其信託契約和會議紀錄等資料。

案件編號：HCCA003118/2020