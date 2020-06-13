約30名市民於北區大會堂外　悼念被磚頭擊斃的七旬清潔工羅伯

一名70歲食環署外判清潔工羅長清「羅伯」，去年11月13日於上水北區大會堂附近示威現場，遭磚頭擊中頭部送院後翌日身亡。約30名市民今日（13日）中午12時於北區大會堂門外，發起「悼念羅伯」活動並分批陸續獻上鮮花。現場未見警方因應限聚令或集結執法。

市民黃先生稱，羅伯僅是基稱市民卻不幸被「黑暴」奪去生命，稱各界均要一同譴責暴力。（陳晶琦攝）

有參與悼念的市民黃先生稱，至今僅有一小撮人被捕，惟認為當日在場人士未有阻止暴力事件發生，亦同樣是「兇徒」須負上法律責任，促請各界市民一同譴責暴力。

參與悼念的市民黃先生稱，至今僅有一小撮人被捕，惟當日大批在場人士未有阻止暴力事件發生，認為他們同樣是「兇徒」須負上法律責任，促請各界市民一同譴責暴力，避免悲劇重演。

趙女士則指，羅伯逝世七個月，她每月13日均會風雨不改前來悼念。她續指，就羅伯一案至今僅拘六人，其中兩名少年被控謀殺。她認為，希望案件盡快有裁判結果，以「還羅伯一個交代」。同時又謂，經過今次事件希望年青人做每樣行為，須事先思考後果，並強調「可以表達意見，但任何一方用暴力表達訴求都會讉責。」

2019年11月13日：北區大會堂附近衝突中，70歲食環署外判清潔工羅伯，疑遭黑衣人擲出的磚頭擊中，頭部重創，搶救後不治。（網上圖片）