修例風波一周年｜水炮車共出動78日及135架次　上月出勤次數急增

本港過去一年經歷反修例風波，引發多場激烈警民衝突，警方去年8月25日首次出動人群管理特別用途車（俗稱水炮車），配合銳武裝甲車於鬧市驅散示威者。截至今年5月底，水炮車合共出動78日次及135架次，當中11月示威高峰期，分別出動19日次及35架次，幾乎每兩日就出動一次。 踏入2020年，由於新冠肺炎爆發，港府2月宣布實施「限聚令」，本港首4月示威衝突明顯較去年減少，水炮車的出動次數亦相應下降。但至5月疫情緩和，加上全國人大通過訂立《港版國安法》，本港再次爆發街頭衝突，水炮車出動日次回復去年下半年水平，共11日次及14架次。

2019年8月25日：自6月爆發反修例風波，觸發連場暴力示威後，警方斥資購入的「水炮車」終於出動、亮相於人前。當日舉行的「荃葵青遊行集會」演變成激烈警民衝突，兩輛水炮車從粉嶺警察機動部隊總部出發到荃灣，「出勤」期間至少發射過兩次水炮。此後，水炮車常於示威遊行中出現，驅散示威者及集會人士。（資料圖片／余俊亮攝）

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根據警方提供數字，在去年8月至今年5月期間，水炮車共出動78日次及135架次，裝甲車則出動80日次及159架次。去年9月至11月期間，水炮車幾乎每兩日就出動一次，在去年11月，本港經歷多日全港大三罷、中大事件及理大事件等，水炮車出動日數多達19日次及35架次，裝甲車亦有19日次及42架次。

2019年10月20日：民陣原定發起九龍遊行，雖則不獲警方批出不反對通知書，仍大批示威者上街。其中有示威者在尖沙咀警署外與警方發生衝突，警方清場時使用水炮車，水柱一度射向清真寺方向，閘內地上一片藍色，清真寺外亦有人士被射中跌倒。事後，行政長官林鄭月娥與警務處處長盧偉聰親身到達清真寺與教長會面，並就事件道歉。（資料圖片）

2月至4月僅出動1日及1架次

受新冠肺炎疫情影響，反修例示威活動於今年初有所下降，水炮車及裝甲車於今年2月至4月僅出動1日及1架次。然而，踏入5月，全港多區再次爆發示衝突，包括5.10母親節衝突、反「國歌法」遊行及反對訂立《港版國安法》示威等，水炮車出動11日次及14架次，而裝甲車亦出動10日次及15架次。

據悉，因應警方5月重新部署「踏浪者」，防暴隊恢復去年全盛時期6,000人規模，「特別任務警察」編制亦增至700人，警方改為採取「及早介入」策略應對示威，在群眾聚集堵路之前，盡量「以快打慢」，並在高風險地區佈防，盡量將影響範圍收窄。

警方早年斥資1,660萬元購買三輛俗稱水炮車的人群管理特別用途車，據保安局向立法會提交的文件，當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，警方會考慮出動水炮車。不過，水炮車過往在行動中都曾出備受爭議事件，去年10月，水炮車向尖沙咀清真寺方向射藍色水炮，清真寺一度「染藍」，引起印度協會前主席毛漢等領袖不滿，警方需致歉。至今，水炮車完整使用指引，至今從未公開。

另外，自去年6月9日至今年5月31日，警方於反修例示威中共發射19發實彈、 16,223枚催淚彈、10,108枚膠彈及2,033發布袋彈。