陳肇始稱現時有條件放寬往來粵港澳人流　維持限聚令純屬抗疫考慮

因應新型冠狀病毒肺炎疫情的蔓延，港府自4月起實施限聚令減少人群聚集，至近日疫情放緩未有撤令，遭外界質疑以限聚令為名，政治打壓為實。 食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）否認該說法，斥其毫無事實根據，指本港與其他地方一樣，實施限制群組聚集規則純粹出於防疫抗疫的考慮，阻止病毒在社區中傳播。這邊廂強調禁止8人聚會的重要性，陳肇始在同一篇網誌指出，現時已較有條件有限度地放寬從廣東省或澳門來港的人流，待措施落實會盡快公布詳情。

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限聚令最初於4月推行，3月至4月為本港輸入個案的高峰期，至4月中後期回落，近日漸趨平穩，惟仍有零星的本地個案出現。

陳肇始在網誌中稱，港府的防疫措施全無政治考慮，她引述早前有評論指限制群組聚集是「政治打壓、針對政治集會」，陳肇始稱需「嚴正指出有關的言論毫無事實根據」，強調香港與其他國家或地區一樣，實施限制群組聚集規則純粹出於防疫抗疫的考慮，透過防止人群聚集，以阻止病毒在社區中傳播。

她續指假如疫情持續穩定，不排除在許可的情況下，逐步放寬就羣組聚集的限制，例如調節羣組聚集人數的上限或增加獲豁免的羣組聚集。

據了解港府欲推出港版的健康碼，容許合資格的粵港澳三地人士過境後免檢疫。陳肇始稱，港府希望在可行情況下逐步放寬強制檢疫安排的要求，令香港與有關國家及地區恢復一定程度的人員往來，從而帶動經濟活動。

她表示在「粵港澳聯防聯控」的基礎上，現時似乎較有條件有限度地放寬從廣東省或澳門來港的人流，首階段會先考慮便利必要來往粵港或港澳的人士。有關措施落實後，政府會盡快公布詳情。