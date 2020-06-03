限聚令｜被質疑阻遊行集會　陳肇始：好多大型群眾活動都唔鼓勵

本港新冠肺炎疫情反覆，近日更出現瀝源邨感染群組，港府昨日（2日）公布延長「限聚令」至本月18日，被外界質疑藉此限制市民遊行集會。食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）表示，限聚令延長7日還是14日，需視乎本港疫情，會張馳有度逐步放寬。對於外界質疑限聚令會限制6月份的集會遊行，陳強調限聚令旨在減少社交接觸及群體聚集，「其實好多大型群眾活動都唔鼓勵」，盼市民理解。

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陳肇始接受港台訪問時表示，延長《預防及控制疾病規例》599G（限聚令）及599F（業務及處所）是要減少市民社交接觸，當中需考慮多項條件，包括市民接受程度及政府經濟發展考慮，會張馳有度，「（延長）7日定14日，要睇本地及外圍情況考慮」。

對於外界質疑政府延長限聚令14日，旨在限制市民集會遊行，陳肇始解釋：「好多群眾活動都唔鼓勵，例如球賽、打波、食盆菜等都唔鼓勵，希望市理解」，並非只限制集會遊行。她又舉例，除了警方，康文署、食環署、漁護署等都有在轄下管理場地發出限聚令警告及巡查工作。被問到為何同為群眾聚集的宗教活動就可獲放寬，陳指活動主要在室內，亦要遵守1.5米距離，如本港疫情轉好會再考慮放寬措施。

陳肇始接受商台節目訪問時表示，瀝源邨祿泉樓居民無需撤離大廈，她解釋從居民交回的逾千樣本，結果全屬陰性，加上環境檢測亦屬陰性，並已把緊密接觸者送到檢疫中心，因此居民在如常生活。陳肇始呼籲居民保持衞生，身體不適應馬上看醫生。

當區區議員、社民連岑子杰指居民希望自我隔離，惟擔心請病假被扣薪和失去工作，又擔心無人協助他們購買日用品和食物，陳肇始僅稱，若居民有問題，可向衞生防護中心查詢。

食物及衞生局局長陳肇始表示，延長限聚令是要減少社交接觸，非針對遊行集會。（資料圖片／李澤彤攝）

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