陳肇始：非法集結及嚴重暴力違法行為　有可能增加病毒傳播風險

食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）撰網誌時指，由於新型冠狀病毒肺炎疫情仍未過去，限聚令等措施仍生效，非法集結及嚴重暴力違法行為，除了影響香港正在回復的經濟活動外，實在有可能增加病毒傳播風險。她指，若因此造成大型群組感染，會再次影響市民日常生活，並為公營醫療系統再一次帶來衝擊。 陳肇始又稱上周開始，社會上又再出現各種各樣的暴力行為，仍有人高呼「港獨」口號，有人縱火、堵路等，正正印證了就國家安全立法的必要性和迫切性，重申遵紀守法的市民不會受國安法影響。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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陳肇始以「世界無煙日」為題撰網誌，指出有研究顯示，吸煙者若染新型肺炎的話，病情惡化的機會是非吸煙者的1.4至2.4倍，呼籲市民盡早戒煙，惟她在網誌的後記則「離題」加入對國家安全立法及社會上違法行為的看法。

陳肇始稱，留意到上周開始，社會上又再出現各種各樣的暴力行為有人高呼「港獨」口號；有人縱火、堵路；有人以極為暴力的方法襲擊不同意見的市民，陳肇始認為，這正正印證了就國家安全立法的必要性和迫切性。

她續指，從國家層面建立健全香港維護國家安全法律制度和執行機制，目的是為了維護國家安全、維護香港繁榮穩定，從而更好地保障香港廣大市民的合法權益和自由。對於絕大部分遵紀守法、不會參與危害國家安全的活動的香港市民，根本不會受影響。

翻查資料，上述言論亦與特首林鄭月娥以及其他問責班子近日的發言近乎完全一致。

若再有群組感染 或對醫療系統再帶來衝擊

新型肺炎自去年12月底率先在中國武漢爆發，本港1月底亦錄得首個來自武漢的確診患者，至今疫情仍然持續在全球蔓延。

陳肇始稱公共衞生角度而言，疫情仍未過去，為保障公眾健康而對群組聚集施加的限制仍然生效，非法集結及嚴重暴力違法行為，除了影響香港正在回復的經濟活動外，實在有可能增加病毒傳播風險。

她指出，若因此而造成大型群組感染，不但再次影響市民日常返工、返學，更會對我們的公營醫療系統再一次帶來衝擊。