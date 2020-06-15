保就業計劃｜工會促放寬自僱者申請資格　憂僱主挪用資助難查證　

政府早前推出第一期「保就業計劃」，由上月25日起接受申請，至昨日（14日）截止。不過，有工會擔心由於計劃的罰則只是「退返資助額」，對僱主欠缺阻嚇性，打工仔亦未必了公司如何分發津貼，變相「投訴無門」。另一方面，工會料大批自僱人士由於沒強積金戶口，不受惠於保就業計劃，望政府放寬申請資格，考慮其他證明文件。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪（左二）認為，打工仔未必了公司如何分發津貼，變相「投訴無門」。（黃詠榆攝）

首期保就業計劃周日（14日）截止，工聯會新界東辦事處總幹事、勞顧會勞方委員鄧家彪認為，政府早前公布的罰則「退返資助額」欠阻嚇性，基層員工又不熟悉公司運作，「唔知又點會投訴？更何況依家人浮於事，投訴無埋份工點算？」，擔心「無人查得到僱主挪用咗筆錢。」他預計，政府於6月下旬推出監察平台，雖可一覽申請公司名單，但不少企業旗下設多間子公司，尤其在飲食業界十分常見，故監察有一度難度。



料仍有大批自僱人士未能受惠



另一方面，計劃亦會向有供強積金的自僱人士，發放一筆過 7,500 元津貼。監察政府抗疫基金僱員權益關注組副召集人丘燿誠指，收到不少自僱人士求助，指由於沒有強積金戶口，故不合乎申請資格。丘透露，不少職員如推拿師、化妝師以合約形式聘請，或已高於65歲，未有再開設強積金戶口，建議政府應考慮出糧紀錄等證明。

工聯會促政府向運輸業從業員發放1萬元津貼。（黃詠榆攝）

旅巴司機被僱主要求「自願離職」換代申請

另外，工聯會副理事長林兆華指抗疫基金有漏洞，令僱員無法受惠。他指，有僱主要求旅遊車司機、保母簽署「自願離職書」，才願意在申請表上蓋印，助工友申請抗疫基金發放的1萬元，甚至有僱主更要求司機「回水」。林無奈指，有7名工友拒絕簽署，將已有資料包括上班紀錄、申請表遞交，惟至今仍未得到局方正面回覆，獲批津貼與否，「太無良，要簽自願離職書先幫你蓋印。」



促政府向運輸業從業員發放1萬元津貼



他又批評，政府大多津貼只設極少量名額，如每輛校巴只得一名保母可申請津貼，「唔少跨境、國際學校校車係有三至四個保母，依家名額得一個，大家點分呢？」汽車交通運輸業總工會秘書長林偉江則反映，海、陸、空運輸行業大受疫情影響，認為政府應統一向從業員發放1萬元津貼。對於因疫情失業的人士，工會促政府發放9,000元援助金，維期半年，長遠方面，政府應設立社保制度，保障失業人士。



