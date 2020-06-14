通訊辦資助5G計劃收81個申請　3個已獲批　包括遙距電競賽車系統

香港近年發展5G技術，政府今年在第二輪的「防疫抗疫基金」下，推出「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，鼓勵公私營機構及早使用5G技術。通訊事務管理局辦公室今日（14日）表示，計劃至今收到81個申請，其中三個項目已獲批，包括升降機維修遙距技術支援及監察、工程地盤實地立體設計模型系統，以及遙距電競賽車系統，預計申請機構可於6月內，獲得第一期撥款資助。

通訊辦今日表示，計劃至今收到81個申請，反應踴躍，當中三個申請已獲批。（資料圖片）

資助計劃為使用5G技術的項目，提供50%成本資助，每個項目資助上限為50萬元，政府預計約100個5G項目可以受惠。計劃又要求獲資助的機構和企業在項目完成後，與所屬界別分享，交流如何透過應用5G技術，提升運作效率及改善服務。

可利用5G全天候監察升降機安全 遙距聯線操控迷你賽車

通訊辦今日表示，計劃至今收到81個申請，反應踴躍，當中三個申請已獲批，包括升降機維修遙距技術支援及監察，利用5G的高速度和低時延特性，為升降機工程人員，提供即時遙距技術支援，並以監測器全天候監察升降機安全；另一為工程地盤實地立體設計模型系統，利用5G的高速傳輸配合虛擬實境技術，在工地建立立體設計模型，協助工程師和相關人員掌握工程資訊；以及遙距電競賽車系統，透過5G的高速實時傳輸技術，讓玩家遙距聯線操控迷你賽車。

通訊辦表示，其他申請項目涵蓋不同範疇的創新應用，包括將5G結合物聯網、大數據、人工智能技術，應用在環保回收、交通運輸、教育及消閒娛樂等，通訊辦正處理相關申請。通訊辦發言人稱，計劃申請期至11月30日，以先到先得方式處理，歡迎公共和私營機構盡早提交申請。