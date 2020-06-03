通訊辦批設逾3800個5G基站　大埔衛星站搬遷料需數年　續成5G黑洞

香港的流動網絡營辦商已於今年4月推出5G服務，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（3日）回覆立法會書面提問時指，截至今年5月底，通訊事務管理局辦公室共審批了超過3,800個5G基站的使用申請，當中約有5%設於政府場地。 另外，大埔因設有衞星測控站而被政府劃為「5G限制區」。邱騰華表示，政府正與有關的衞星營辦商積極商討搬遷大埔衞星測控站往舂坎角的安排，但由於搬遷衞星測控站設施牽涉複雜的土地及技術事宜，預計需時數年才能完成有關的搬遷，意味該區續成「5G黑洞」。

通訊事務管理局辦公室共審批了超過3,800個5G基站的使用申請，當中約有5%設於政府場地。（資料圖片）

民建聯立法會議員陳克勤向商務及經濟發展局書面提問有關本港5G發展情況，邱騰華回覆指，鋪設5G網絡的策略和時間表屬營辦商的商業決定。按照過往經驗，在發展新一代流動服務時，營辦商一般會循序漸進鋪設網絡，通常會先覆蓋高人流或高用量的熱點，然後逐步擴展至全港其他地點。而截至5月底，通訊事務管理局辦公室共審批了逾3,800個5G基站的使用申請。

當局又指，為了長遠解決位於大埔的5G限制區事宜，政府正與有關的衞星營辦商積極商討搬遷大埔衞星測控站往舂坎角的安排。由於搬遷衞星測控站設施牽涉選址、批地、土地平整、建設工程及另建新一組的衞星天線等複雜事宜，並要確保不會影響現有在軌衞星的操作，預計需時數年才能完成有關的搬遷。

香港的流動網絡營辦商已於今年4月推出5G服務。（AP）

然而當局強調，限制區只影響3.5吉赫頻段的5G基站，營辦商仍可使用其他頻段的無線電頻譜，例如3.3吉赫及26/28吉赫頻帶等，以及透過重整其現有用作提供第二至第四代流動服務的其他頻譜在大埔區提供5G服務。

被問到通訊辦於上月透過防疫抗疫基金推出「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」的成效，當局回應指計劃旨在推動創新通訊技術和智慧城市的應用，從而改善營運效率和服務質素。截至今年5月底，當局已收到50個申請，預計可於6月底前批出首批申請，發放第一期資助。