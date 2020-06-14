陳茂波：失業率無可避免會進一步攀升　失業人數或見15年來最高

新冠肺炎疫情持續約半年，本港就業情況大受影響。財政司司長陳茂波表示，本港失業率無可避免會由4月份的5.2%，進一步攀升，很大機會超過2009年金融海嘯期間最差的情況，總失業人數或見15年來最高。

海外國家疫情反覆 造就本地消費空間

陳茂波指，近期本港疫情大致緩和及逐步受控，巿民開始回復外出；政府推出的一萬元現金發放計劃，款項也將在下月初陸續發放到市民手上。這兩項利好因素在時間上的重疊，有望改善消費市道氣氛，甚至造就另類的「消費時點」；部份海外國家的疫情仍較反覆，市民現階段也較長時間留港，造就了有利本地消費的空間。他認為，一萬元現金發放計劃有助增強消費意欲。

他又說，發放1萬元現金計劃，將於本月21日父親節當天開始接受登記，預計當天早上是系統最繁忙的時段，但他提醒，由於本月21日至30日期間成功登記的市民，一律同步在7月8日起收到款項，市民不用急於在首天登記。

失業率將攀升 若仍以不同藉口衝擊 無異於摧毀喘息空間

他續指，近期就業情況持續惡化，從趨勢看，本港的失業率無可避免會由四月份的5.2%進一步攀升，很大機會超過2009年金融海嘯期間最差的情況，總失業人數或見15年來最高。如果在此時此刻仍然以不同的藉口作出各種暴力衝擊的行為，無異於直接摧毀這些中小企及打工仔的喘息空間。希望大家暫時放下矛盾，聚焦應對經濟難題，讓收入減少的市民和正陷財困的企業，能有改善收入的空間。