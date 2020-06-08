一萬元現金發放計劃Q&A│教你最快領錢方法　6.21申請　新移民都有

【政府派一萬 / 派1萬申請 / 現金發放計劃】政府派1萬元計劃等到頸都長，政府今日（6月8日）公布，6月21日開始接受登記，最快7月8日開始發放款項。「救急如救火」，究竟如何最快領取到1萬元呢？有什麼限制呢？新移民也可以領1萬元？以下10問10答大家一定要留意！

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情已持續近半年，政府派錢1萬元計劃終於有消息！政府計劃在6月21日星期日，即父親節當日開始接受申請，現正籌備。

(政府新聞處圖片)

不過「個個都申請，唔通個個都想遲攞錢咩」，究竟如何才可以盡快取得1萬元？哪些銀行才可取錢？新移民又是否可領1萬元？以下10問10答一一解答。

↓↓↓ 政府派錢1萬元10問10答 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

今次政府派錢1萬元計劃，原預留10億元作行政開支，不過財政司長陳茂波今日表示，視乎有幾多市民用電子方式登記，因用書面登記行政費較高，初步估算行政費不超過5億元。

陳茂波又呼籲市民收到錢後「齊齊消費」，振興香港經濟。

↓↓↓ 《財政預算案2020》派糖措施 邊啲關你事？ ↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

相關報道：【派錢一萬】消息：最早6月21日登記 銀行郵局周日父親節開門

相關報道：政府派錢｜用虛擬銀行 ZA Bank 登記送多一千？想要優惠原來不易