港版國安法｜陳茂波指無損金融中心地位　銀行反映客戶反應正面

全國人大早前通過「港版國安法」，惹來國際關注香港國際金融中心地位。財政司司長陳茂波近日接受《星島日報》訪問時透露，中央宣布為香港訂立《國安法》後，曾與銀行公會及私人財富管理公會見面，從他們得到的訊息是他們客戶的反應普遍較正面，而且他們反映未見有明顯資金流出，相信立法不會影響香港對外資的吸引力，無損國際金融中心地位。

據《星島日報》報道，陳茂波表示，與銀行公會及私人財富管理公會見面時，對方指出，去海外開設戶口的查詢比例遠少於去年，「見唔到明顯資金調出去，客戶緊張情緒遠遠不及去年社會暴力衝擊時」，整體初步反應較正面。他又指出，立法是堵塞香港漏洞，對吸引外資無影響，亦不會因此影響香港競爭力，紐約、倫敦等國際金融中心亦有同類法例。

對於美國總統特朗普提出取消對香港的特殊待遇，陳茂波認為商業情緒曾受短暫影響，但經一段時間後又平靜下來，因有關情況對香港資本往來影響不大。

陳茂波又在訪問中重申，香港實行聯繫匯率毋須美國同意，香港外匯儲備有4,400億美元（約34,320億港元），銀行體系流動性高，資產質素強，銀行體系穩健，政府完全有信心捍衛聯繫匯率，且香港和內地有互換協議，「我哋畀港幣內地，佢畀美金我哋」，雖一直沒用上協議，然而這是香港的堅實後盾。