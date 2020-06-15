銀行業300職位助畢業生　金管局：資金格局不變　金融業必有發展

金融管理局聯同銀行公會推出「銀行業人才起動計劃」，今日（14日）起接受申請，合共提供約300個半年合約的實習職位予應屆大學畢業生，同時提供在職培訓，月薪約1.2萬元。 金管局助理總裁何漢傑接受《香港01》訪問時表示，目前本港經歷正經歷週期性問題，但世界金融布局、資金格局沒有改變，香港仍能繼續發揮中介角色，他相信本港金融業未來一定有發展。銀行公會署理主席龔楊恩慈則認為，年輕人能帶來新思維，在大灣區及金融科技發展下，銀行業有很大發展空間，「銀行不是一項『luxury goods（奢侈品）』，而是一項日常生活的必需品。」

（左起）銀行公會署理主席、中銀香港副執行總裁龔楊恩及金管局助理總裁（銀行政策）何漢傑。（鄺曉斌攝）

談及推行計劃的緣由，金管局助理總裁（銀行政策）何漢傑說，目前本港經濟步入衰退，相信應屆畢業生在求職時亦會面對困難，計劃目的主要希望畢業生能透過不斷增值及增強競爭力，亦希望能吸引人才及新力軍加入本港金融業。

冀經濟好轉時畢業生能把握機遇

本身是中銀香港副執行總裁的龔楊恩慈認為，獲得實習經驗是加入銀行業前的重要過程，她期望待經濟轉好時，參與計劃的畢業生能在短時間內把握機遇，同時相信大部分銀行「不會停下步伐」。龔楊恩慈指出，傳統銀行對前線人手的人力需求較高，但整個行業還有投資及信貸等主要業務，傳統銀行亦在積極轉型，包括發展金融科技，因此對科技人才同樣有需求，她相信年輕人在此方面具備優勢。

龔楊恩慈續說，畢業生招聘與現有空缺招聘是不同概念，她認為聘請畢業生主要為將來建立人才庫，相信年輕人能為銀行業帶來新思維，亦能解決人力資源問題。

談及招聘面試時的考慮因素，龔楊恩慈認為學業成績並非唯一因素，她提出下列五項標準：

積極、主動 正能量 堅毅意志 團隊精神 獨立處事能力

何漢傑認為本港經濟正面對「周期性問題」，但世界金融布局、資金格局沒有改變，相信本港金融業未來一定有發展。（鄺曉斌攝）

龔楊恩慈提醒，有意參與的畢業生宜先搜集資料，例如細看計劃網站內容，認清自己有意申請的崗位。何漢傑則認為，面試時不必過於依賴事先預備的台詞

被問及完成實習計劃後能否獲聘為正職員工，何漢傑不排除有關可能性，但他認為計劃主要目的是希望畢業生獲得專業培訓及實習經驗。龔估計，不同銀行將視乎當時資源，參與者有機會可留下任職。

本港去年下半年歷經社會事件的動盪，今年更遭受新型冠狀病毒肺炎疫情打擊，本港經濟衰退在今年第一季加劇，本地生產總值按年實質大幅收縮8.9%，為有紀錄以來最大單季跌幅。

相信本港金融業未來一定有發展 服務對象不止香港人

被問及本港金融前景會否影響畢業生的入行意欲，何漢傑認為本港經濟正面對「周期性問題」，但世界金融布局、資金格局沒有改變，香港仍能繼續發揮中介角色。他相信本港金融業未來一定有發展，未來服務對象不單是香港的700萬人，還包括整個大灣區。龔楊恩慈認為，本港銀行除了吸引外資，亦會與內地合作，在大灣區及金融科技發展下，銀行業有很大發展空間，「銀行不是一項『luxury goods（奢侈品）』，而是一項日常生活的必需品。」

龔楊恩慈（左）認為：「銀行不是一項奢侈品，而是一項日常生活的必需品。」（鄺曉斌攝）

金管局會向參與機構資助最多一半月薪

「銀行業人才起動計劃」今日（14日）起接受申請，銀行、儲值支付工具營運商及金管局將提供合共約300個職位，包括零售及商業銀行業務前線營運、後勤工作。參與資格方面，2020年畢業的本地大學本科生可申請參加計劃，學科則視乎相關職位的性質及參與機構的需要而定。

由今年9月初開始，合約為期6個月，月薪約1.2萬元，金管局會向參與機構資助最多達計劃參與者的一半月薪，以及有關畢業生參加相關專業培訓課程的費用。計劃網頁資料顯示，提供工作機會的金融機構包括滙豐、中銀香港、渣打及恒生等本港主要銀行，電子支付公司如支付寶香港、香港電訊（HKT）及八達通等亦榜上有名。