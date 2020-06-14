【警隊執位】兩高級助理處長將退休　林曉彤及蔡展鵬升職

警隊高層即將大執位，據了解，警務處人事及訓練處處長李建輝及刑事及保安處處長李志恒分別於本月底及下月中退休，現任監管處處長劉賜蕙將平調人事及訓練處。隨着兩名高級助理處長退休，據知助理處長（支援）林曉彤將會晉升接任監管處處長，她曾於2018年建議禁止香港民族黨運作，而助理處長（保安）蔡展鵬則升任刑事及保安處處長，警隊內部有傳蔡是「隔代一哥」大熱。

據了解，助理處長（支援）林曉彤將升任監管處處長。(警聲圖片)

據了解，人事及訓練處處長李建輝將於本月26日退休，監管處處長劉賜蕙將會平調執掌人事及訓練處，助理處長（支援）林曉彤將會晉升高級助理處長，接任監管處處長一職，意味警隊高層「七小福」將有兩名女將。

林曉彤曾建議禁民族黨運作

林曉彤曾於2018年曾建議禁止香港民族黨運作，去年反修例風波期間亦曾透過警方facebook平台發放片段，呼籲示威者切勿向警察投擲懷疑腐蝕性液體和粉末。據悉，東九龍總區指揮官陳綺麗調會接任助理處長（支援），港島總區副指揮官呂錦豪將升任東九龍總區指揮官。

據了解，助理處長（保安）蔡展鵬將升任刑事及保安處處長。(警聲圖片)

蔡展鵬傳是「隔代一哥」大熱

至於刑事及保安處處長李志恒則於7月中退休，李曾於2018年底北海道遇車禍受重創，休養後復工。據了解，刑事及保安處處長一職會由助理處長（保安）蔡展鵬接棒，警隊內部曾盛傳蔡會是「隔代一哥」大熱，而總警司（保安）江學禮會升任助理處長（保安）。