【警隊執位】總警司謝振中將調離PPRB　前一哥副官郭嘉銓接任

警察公共關係科（PPRB）總警司謝振中在近月的反修例風波中，經常出席4點鐘記者會為警方解畫而為人熟悉，最近曾放長假兩星期，引起網民揣測休假原因。據了解，隨著警務處處長盧偉聰下月退休，警隊將有一番高層調動，謝振中亦會調離現時崗位，被派至遴選委員會工作，而目前駐守人事部的總警司郭嘉銓，將於稍後接棒。

轉職遴選委員會 主責同袍升遷

謝振中近月因頻頻現身警方例行記者會，廣為市民認識，惟同時亦遭網民「大起底」，是非纏身，他最近休假兩星期，至昨日（21日）「復出」。下月警務處處長盧偉聰將退休，警隊高層亦有一番調動，據悉，謝振中即將調離公共關係科，暫時退居幕後，轉到遴選委員會，主責總督察晉升警司的遴選委員會工作，調職屬於「平調」。消息指，這次屬警隊內恆常調職，並非謝振中主動申請。至明年約2至3月，謝振中便會重返前線，在其中一警區擔任指揮官。

警察公共關係科總警司謝振中（左二）因近月頻頻出席警方例行記者會，為人熟悉。 （資料圖片）

駐守PPRB四年 曾與習近平握手

謝振中現年42歲，他畢業於香港科技大學，畢業後曾在銀行任職，1999年加入警隊，曾派駐商業罪案調查科財富調查組，參與轟動一時的「泰興光學」調查工作，又借調至財經事務及庫務局，專責「洗黑錢」條例。謝2015年開始駐守警察公共關係科，時任總警司為佔中時為人熟識的「4點鐘許Sir」許鎮德。謝於2016年晉升為高級警司，2017年國家主席習近平訪港時，與對方握手，去年獲擢升為總警司。

謝振中（右）休假兩星期後，昨日（21日）「復出」警方例行記者會。 （資料圖片） 任內協助成立警察傳媒聯絡隊 謝被視為警隊「大公關」，任內屢推創新警政，例如開拓警隊社交媒體facebook及Instagram，協助成立「警察傳媒聯絡隊」（Force Media Liaison Cadre），在突發事件及公眾集會現場協助傳媒工作，去年3月正式執掌警察公共關係科。在近月的警方例行記者會中多次為警隊解話，例如在8月26日記者會上解釋，一名警員在荃灣執勤時舉槍，並用腳將前面一名跪地的傳道人踢開，解釋為同袍本能反應地用腳嘗試「推開」當刻一個威脅點。

2017年底，國家主席習近平訪港，謝振中與時任警察公共關係科總警司許鎮德（中）一同出席場合，並獲習近平握手。 （資料圖片）

接任人郭嘉銓對預防恐襲風險經驗豐富

而謝振中的接任人，消息指是現時駐守人事部的總警司郭嘉銓。郭身高逾六呎，與謝振中年紀相若，郭1998年畢業於香港中文大學政治及行政學系，曾任前一哥鄧竟成副官及機場警區指揮官，對預防恐襲風險經驗豐富，並曾借調往澳洲出任教官一年，2010年獲提拔任警司，其後曾任尖沙咀分區指揮官。郭善於溝通，據悉與傳媒關係良好，一度被視為「隔代一哥」的黑馬人選。

身高逾六呎、現時駐守人事部的總警司郭嘉銓將接任謝振中的職位。 （資料圖片）