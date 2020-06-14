泰國擬免港人入境強制隔離　胡慧沖：景點已重開　酒吧等仍未復業

亞洲地區的新冠肺炎疫情漸趨緩和，泰國政府正考慮與抗疫有成的國家簽署「旅遊安全圈」互惠協議，赴泰人士抵埗後毋須接受強制隔離或自我隔離，當中目標國家地區包含中國、香港及澳門等，意味港人將有望到泰國「鬆一鬆」。 有「泰國通」之稱的胡慧沖相信，相關措施能吸引港人到泰旅遊，但有待港府配合。他指泰國疫情轉好，已連續十多天沒有本地個案，不少旅遊景點都已重開，亦設有防疫措施，但酒吧或娛樂場所等則仍然停業。他提醒，現時旅客若進出大型商場，都要用手機App進行登記，以便泰國當局追蹤，而進入食肆亦要遵守限聚措施，情況與香港大致相近。

泰國5月17日起實行第二階段「鬆綁」措施，重新開放商場、大型零售批發店、大廈內的飲食店等。圖為5月17日泰國曼谷Siam Paragon外排隊等待入內的消費者。（AP）

▼新冠肺炎下泰國市況▼

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「泰國通」胡慧沖表示，泰國的「旅遊安全圈」表面上可行，但實際上需要香港政府配合，「你嚟泰國4日3夜，但如果返香港要隔離14日，前後差唔多20日，請都唔嚟啦。」因此認為港府同樣要放寬強制檢疫措施，才能吸引旅客赴泰。

入商場要登記

胡慧沖又表示，泰國疫情已逐步放緩，已有連續十多天沒本土個案，相信「旅遊安全圈」一旦落實，仍然會有港人到泰旅遊，他指曼谷市面已開始熱鬧起來，不少港人常到的旅遊景點如動物園、大皇宮、鄭王廟、臥佛寺等都已陸續重開，進入景點時都會有職員探熱，亦會有消毒搓手液。但他提醒，現時各大商場都要求入場人士用手機App登記，以便泰國當局追蹤，「如果唔好彩有人感染，政府可以追蹤返患者幾時嚟過，去過咩食肆，附近有咩人等等。」

現時港府經常提醒市民保持社交距離，食肆亦要遵守餐飲業限客令，胡慧沖指泰國同樣有不少限制，例如一枱客不能超過指定上限，即使同枱都會有膠板分隔，不過每間食肆的防疫措施都不同，最嚴格甚致兩公婆都要分枱坐。