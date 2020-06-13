新冠肺炎｜旅遊業界促推動旅遊氣泡　引述當局指泰國態度積極

新冠肺炎疫情持續多月，各國實施限制出入口措施，旅遊業首當其衝。 香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今日（13日）在港台節目《星期六問責》說，隨著疫情有所緩和，希望政府積極部署「旅遊氣泡」，與鄰近地區重啟旅遊，據知泰國對此態度積極。他建議可先在本月先推動港澳合作，其後可逐步推展到廣東省、甚至海外地區。 香港旅行社東主協會會長葉慶寧希望能盡快通關，並可以「團進團出」的方式重啟旅遊。

受新冠肺炎疫情影響，多國實施限制出入境措施，旅遊業大受影響。（資料圖片／羅君豪攝）

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良在節目上說，旅遊業界現為「坐困愁城」，希望當局能積極推動通關。他說，周邊地區國家積極部署推動「旅遊氣泡」，即於特定條件下重啟旅遊，包括不需要接受檢疫，當中據他向商經局了解泰國對此態度積極，他希望能由澳門做起，逐步推展至其他地區。旅行社東主協會會長葉慶寧說，現時澳洲和紐西蘭在發展「旅遊氣泡」方面做得不錯，認為本港可最先與澳紐，泰國、日本達成協議。他又說，可以「團進團出」的方式重啟旅遊，方便追蹤地方和派發防疫物資。

發展本地遊需要放寬限聚令

旅發局推動本地綠色旅遊，葉慶寧認為本港地方細，無條件發展本地遊，「每個客賺唔賺到100元?」，他認為要協助業界過難關需要盡快通關，亦曾就此向食物及衛生局局長陳肇始反映。姚柏良在節目上則說，適度發展本地遊能令產業鏈受惠，不過前提為需要放寬限聚令等措施，並放寬申請門檻。

政府擬推出粵港澳互通健康碼，不過據悉初步考慮獲豁免的人士，包括商務及公務等，未必包括旅客。姚柏良在節目上說，獲認可的醫院檢測費過高，就算推展至旅客未必吸引，應考慮降低成本或由公營醫院提供服務，「否則等同健康碼鎖關。」香港旅遊促進會總幹事崔定邦建議，若推展至旅客，政府應加大檢測配額。