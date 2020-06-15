新冠肺炎｜旅發局料日後旅客量減逾半　推優惠平台鼓勵港人本地遊

新型冠狀病毒蔓延全球，各國實施限制出入口措施，旅遊業首當其衝。旅發局總幹事程鼎一今早（15日）在商業電台節目《在晴朗的一天出發》上表示，受疫情影響，料即使日後逐步恢復往來，旅遊業亦會轉型由商務、短途為主，並會關注當地控疫情況。但他料本港旅客量會較最高峰時跌幅逾一半。他指，以往旅發局宣傳都在海外及內地，現會加強推動本地旅遊，今日正式開始「旅遊‧就在香港」活動，一站式本地旅遊消費和優惠資訊平台網站holidayhk.com現已推出。

派錢一萬元 若有三分一人願意消費 涉100至200億

程鼎一表示，2003年沙士時，旅遊業界有「同心為香港」行動，鼓勵「自己做自己嘅遊客」，現今疫情下，旅發局亦會鼓勵本地旅遊及消費，已邀請同媒體做一些「攻略」等，宣布今日正式開始「旅遊‧就在香港」活動，方向如何增強消費鏈，一站式本地旅遊消費和優惠資訊平台網站holidayhk.com現已推出。另外，政府派錢一萬元，程鼎一估計，若有三分一人願意消費，都涉及100億至200億。

他又指，酒店轉型尤其明顯，程鼎一表示，有酒店推廣兩、三晚親子服務套餐，安排小朋友上興趣班，爸爸媽媽可健身、享用水療等。

旅發局總幹事程鼎一。（資料圖片／黃寶瑩攝）

就如何吸引海外旅客，程鼎一認為，料即使日後全球逐步解封，旅遊業亦會轉型由商務、短途為主，料本港旅客量會較最高峰時跌幅逾一半，主要來港的會是商務、短中途旅客，故認為要加強本港旅遊「質量」，包括推動近年流行的「深度遊」，及改善服務態度等。