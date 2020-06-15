消委會︰17款驅蚊產品無提供成分資料　嬰兒應避用含避蚊胺產品

踏入夏季容易滋生蚊蟲，不少市民都會使用驅蚊產品。消委會提醒市民需注意驅蚊產品成份，部份驅蚊產品含避蚊胺（DEET），濃度過高對嬰幼兒有害，又建議當局參考其他國家如美國或加拿大，對驅蚊產品有較完善的規管。

消委會指，避蚊胺（簡稱DEET）為廣泛應用多年的驅蚊成分，但其安全性卻一直受到懷疑。（消委會提供）

消委會指，目前市面上的驅蚊產品，根據美國的推薦的活性成分可分為五種。當中，避蚊胺（簡稱DEET）為廣泛應用多年的驅蚊成分，但其安全性卻一直受到懷疑，若接觸過量或使用高濃度的避蚊胺，有機會引致皮疹、水泡，並致皮膚受刺激。香港衞生防護中心建議，兒童應盡量使用較低濃度（上限10%）的避蚊胺，6個月以下的嬰兒不應使用含避蚊胺的驅蚊產品。

另外，消委會建議，孕婦或授乳媽媽應使用避蚊胺濃度不多於30%的驅避劑。授乳媽媽在接觸嬰兒或餵奶前，要徹底清潔雙手及乳房，以免嬰兒吃下殘餘的避蚊胺。

消委會又指，成份派卡瑞丁（picaridin）或埃卡瑞丁（icaridin）丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、薄荷烷-3,8二醇（簡稱PMD）的安全性較高，但引述外地如美國及加拿大的指引，認為嬰兒不適合使用。而甲基壬基酮（又稱IBI-246）來自野生番茄的天然物質，幾乎無毒。

至於含天然成分的驅蚊產品，香茅油被普遍認為安全，但長期或頻繁接觸，可能會引致皮膚過敏；其他天然植物成分混合物，如常見的包括檸檬桉油、檸檬草油等，屬低風險除害劑，使用時可能會刺激皮膚。

消委會指，懷孕或運動後都是較惹蚊，建議為免被蚊子叮咬，最好做足防蚊措施。（資料圖片）

消委會︰懷孕或運動後較惹蚊

消委會在市面上收集69款較常見的驅蚊產品，檢視產品的標籤資料。28款含美國推薦活性成分的產品中，一款驅蚊劑並沒有標示活性成分的濃度；而23款標榜天然成分的產品，其中5款標示所含的植物油成分濃度少於10%，未必能提供長時間的驅蚊效能，餘下16款產品則未有顯示濃度資料。

消委會指，期望當局參考其他國家如美國或加拿大，對驅蚊產品有較完善的規管，包 括產品須標示活性成分、濃 度以及聲稱的效用。消委會更補充，普遍大汗人士、呼出二氧化碳濃度高或體溫較高的人士，例如懷孕或運動後較為惹蚊，建議為免被蚊子叮咬染上登革熱等疾病，最好做足防蚊措施。