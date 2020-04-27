【登革熱】本港再有確診　專家憂爆發雙重疫症　必讀15個防蚊貼士

夏天特別容易滋生蚊蟲，市民要時刻提防蚊患。衞生署衞生防護中心日前元朗有一84歲男子確診登革熱，是今年首宗本地個案。在新型冠狀病毒肺炎COVID-19之下，衞生防護中心傳染病處主任張竹君憂爆發雙重疫症：「如果有爆發，我哋要同時應付兩種病都相當麻煩。」

今年本港錄得本地登革熱個案，亦有外地傳入的個案，包括菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞和越南。防護中心強烈呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。

衞生署衞生防護中心日前公佈元朗有一84歲男子確診登革熱，是今年首宗本地個案。（盧翊銘攝）

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，泰國及新加坡先後出現登革熱和新冠肺炎的確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指夏季臨至，天氣漸熱，提醒市民外出除了戴口罩外，也需要注意防蚊、滅蚊，「如果革登熱爆發，我哋又要應付新冠肺炎，咁都相當麻煩。」

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君提醒市民外出除了戴口罩外，也需要注意防蚊、滅蚊。（張浩維攝）

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