政府派錢一萬｜表格今日開始可索取　有市民稱不熟悉網上登記

財政預算案向市民發放一萬元計劃本周日接受網上或書面登記，市民今日開始可網上下載登記表格，或到郵政局、民政事務總署各區民政諮詢中心等地點索取。 有市民表示不太懂得使用網上登記，故親身索取表格以書面登記。

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市民在本周日，即父親節當天起，可以書面方式登記領取一萬元。由今日開始，登記表格可於網上下載，或到郵政局、民政事務總署各區民政諮詢中心等地點索取。

書面登記的表格分為兩份，一份以指定的銀行帳戶收取款項，另一份領取「抬頭支票」。

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填妥書面表格後，可交到銀行分行，投進設於收款銀行的表格收集箱，或郵寄至香港郵政信箱182020號。約兩星期後可收到款項。在本地寄出的表格，無需貼上郵票。

在荃灣民政事務署，下午陸續有市民前來領取表格。市民梁先生表示不太懂得使用網上登記，故親身到民政事務署索取表格，以書面登記，他認為登記步驟不算麻煩。另一名市民陳先生本身沒有使用網上銀行習慣，所以打算填表申請一萬元。

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市民廖女士到荃灣郵政局領取銅芯抗疫口罩，順道索取一萬元登記表格。她表示不懂得網上登記，亦會請家人幫忙填寫表格。