政府派錢一萬｜銀行優惠大全　送現金　抽獎贏多十萬、千足黃金

今年《財政預算案》措施向全民派發一萬元的「現金發放計劃」，以振興本港經濟。早前政府與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議，市民可於6月21日父親節可透過電子銀行進行登記，料最快可於7月8日收到錢。 目前至少有最少15間銀行推出優惠，新開戶者可參加抽獎、獲現金回贈、定期利息、向有需要家庭捐食品包等，以吸引客戶透過該行登記領取政府一萬元，大抽獎最多可以贏十萬元，以及千足黃金。

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為鼓勵本地消費和紓緩市民的經濟壓力，政府向每名年滿18歲的香港永久性居民發放一萬元。早前政府與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議，財政司司長陳茂波周一（8日）宣布，市民可於6月21日父親節可透過電子銀行進行登記，截止日期為明年12月31日，料最快可於7月8日收到錢。

截至今日（12日）下午5時，最少已有15間銀行，宣布推出優惠活動，包括抽獎、現金回贈、定期利息、向有需要家庭捐食品包等，以吸引客戶透過該行登記領取政府一萬元。

花旗抽獎贏十萬 渣打一萬 上海商業銀行送黃金

當中花旗銀行（Citibank）登記即送68元，更有十萬元大抽獎，全港只有一名幸運兒。

上海商業銀行的大抽獎，頭獎是両裝千足黃金。而渣打銀行則每周抽獎，三名幸運兒可以贏多一萬元。

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