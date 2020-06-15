政府派錢一萬｜6.21收表　書面表格分兩款需五資料　填表交表攻略

向全民派發一萬元的「現金發放計劃」，將於於6月21日（周日）父親節開始接受申請，市民可循電子登記或遞交書面登記表格申請。書面登記表格已於郵政局、民政事務總署各區民政諮詢中心等派發，由6月21日起首六星期，依出生年分按三個組別分批登記和發放款項，需時約兩星期。 值得留意的是，申請銀行轉帳和領取支票填寫的書面表格不同；所需資料、交表地點也略有不同。此外，若選擇郵寄交表毋須郵費，有意書面交表者必需注意。

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下周日（21日）開始登記

現金發放計劃的登記期為，今年6月21日至2021年12月31日。合資格人士可選擇經參與計劃的零售銀行，或香港郵政登記。只要符合資格，身在香港境外人士都可登記。

明年3.31滿18歲永久居民亦合資格

合資格人士為每名年滿18歲的香港永久性居民，須於2021年3月31日當天或之前年滿18歲，符合永久性居民身份證明文件的資格，即持有香港永久性居民智能身份證，或持有由人事登記處處長根據《人事登記規例》(第177A章) 發出的《豁免登記證明書》 。

不同收款方式、填寫不同表格

書面表格按收款方式，分為銀行轉帳收款、支票收款兩種表格，兩者均要求申請人填寫中英文姓名、香港永久性居民身份證號碼、本地聯絡電話號碼。

如選擇銀行轉帳收款，須提供收款銀行名稱、銀行帳戶號碼。

如選擇支票收款，須提供本地聯絡地址、領取郵政局的簡碼。

交表地點、方式

無論銀行轉帳或郵局取支票，均可郵寄至「香港郵政總局郵政信箱182020號」，毋需支付郵費。

若申請銀行轉帳，信封上需註明收款銀行名稱，以及可到收款銀行的分行遞交。

若申請領取支票，則另可選擇投進指定郵局的表格收集箱。

21間銀行參與計劃

合資格市民只要任何一間參與計劃的零售銀行中，擁有以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來銀行帳戶，便可通過該銀行登記，以指定的該銀行帳戶收取款項。當中，虛擬銀行只提供網上理財服務的流動應用程式登記。

▼派錢一萬 21間參與現金發放計劃銀行▼

+ 17 + 16 + 15

21間參與現金發放計劃銀行。（網頁截圖）

首6星期書面表格登記按出生年分排隊

首6個星期，書面表格的開始登記時段，會依出生年分，按三個組別分批登記，無論是選擇銀行帳戶，或循郵政局，需時約兩星期會收到款項或領取支票通知。

最快為1955年或以前出生人士，可於6月21日開始登記，料7月20日起可收到款項。第二組為1956年至1970年出生人士，可於7月5日開始登記，料8月3日起可收到款項。第三組為1971年至2002年出生人士，可於7月19日開始登記，料8月17日起可收到款項。

登記人不會因提早登記或遞交電子登記表格，而較快獲發放款項。8月2日起，不論出生年份，可於2021年12月31日或之前任何時間登記，亦是兩星期後會收到款項。

首6個星期，書面表格的開始登記時段，會依出生年分，按三個組別分批登記。（網頁截圖）