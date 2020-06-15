梁頌恆闖入立法會案上訴　指保安員非法阻撓　才使用最低武力

青年新政梁頌恆因宣誓風波，與游蕙禎等4人於2016年強行進入立法會會議室宣誓，被裁定成非法集結罪，同遭判監4周。梁不服裁決和判刑，提出上訴，高等法院今（15日）審理。梁強調他在案發時認為他是有權重返立法會宣誓，但遭保安阻撓，認為保安員的行為屬非法，因此才使用最低武力，故認為原審裁判官的裁決有誤。法官聽取陳詞後，押後以書面宣判。

爭議所涉行為須為非法

代表上訴人梁頌恆的代表律師指，涉案的非法集結罪的元素包括「導致任何人合理地害怕他們的行為會破壞社會安寧。」梁亦需知道其行為，會達致此效果。

但控罪中「破壞社會安寧的行為」，需要是非法的行為，例如，若三名市民追賊，或警員拔槍捉賊，他們的行為屬合法。惟在場人士見狀，也會害怕社會安寧受到破壞。若控罪中「破壞社會安寧的行為」不限於非法的行為，追賊的市民和警員亦屬犯法。

梁頌恆就2016年闖入立法會而被定罪的案件提出上訴。(朱棨新攝)

梁認為保安在非法阻撓

梁的代表律師強調，梁案發時認為他有權宣誓，反而遭保安阻撓，他認為保安當時的行為屬犯法，因此梁才使用最低武力，故認為原審法官在分析證據時出錯。

控方：造成人身傷害行為一定屬非法

控方代表卻回應指，當時梁的行為會造成人身傷害，其行為一定屬非法。又指相關控罪不需證明被告認為其行為會破壞社會安寧。即使要考慮，梁也覺得其行為會破壞社會安寧。

案件編號：HCMA303/2018