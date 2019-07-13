【光復上水】梁頌恆稱遊行人士清楚五大訴求　不認為行動模糊焦點

修訂《逃犯條例》風波引發一連串地區示威和行動，在北區，今日（13日）有「光復上水」遊行，主題圍繞反對水貨客佔據北區。 參與遊行的青年新政前立法會議員梁頌恆表示，相信在場遊行人士都清楚五大訴求，不認為光復上水的遊行會模糊焦點。

陳家駒認為，今次反送中運動令抗爭模式改變，市民接受和理非和進取的抗爭手法融合，因此今次光復上水遊行能夠達到較大規模。（莊恭南攝）

梁頌恆表示，希望政府盡快回應市民五大訴求，令市民可以無需在炎熱天氣下每周都出來遊行。他又認為，至今政府未向市民交出誠意。被問到會否認為「反送中」發展成反水貨客遊行是失焦時，他就表示，相信在場遊行人士都清楚五大訴求，不認為光復上水的遊行會模糊焦點。

香港獨立聯盟召集人陳家駒以個人名義參與遊行，他表示，由於活動是民間自發，因此他和組織成員認為不便以組織身分加入遊行。他又指，過去一年的反水貨遊行自己也參加過，惟當時市民共識仍未形成，示威活動規模較小，他認為，今次反修例運動令抗爭模式改變，市民接受和理非和進取的抗爭手法融合，因此這次光復上水遊行能夠達到較大規模，「今次遊行人數是示威者對抗爭有信心、不分化的結果」。而今次遊行能否和平進行，陳家駒就認為，要視乎水貨客和警方對示威者的態度。

（左起）楊岳橋、范國威和陳志全手持寶礦力水特出發遊行。（陳志全Facebook圖片）

多名民主派立法會議員都參與遊行，包括公民黨楊岳橋、新民主同盟范國威和人民力量陳志全，陳志全在Facebook上載合照，可見三人手持寶礦力水特，陳志全寫到「#補充體力寶礦力」。

有網民發起抵制電視廣播（TVB）的行動，抗議TVB新聞的報道手法，寶礦力水特最早決定抽起TVB廣告，獲網民「力撐」。

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