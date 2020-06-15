復課│跨境中三生：科科都聽唔明、棄午膳雞精式補課　迎翌日小測

受新冠肺炎疫情所影響，全港學校停課多月，而在中三至中五復課約半個月後，同級的跨境學生終在今日（15日）正式復課。但受交通及通關安排影響，元朗區多間學校跨境生今早集體「遲大到」，以天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學為例，該校跨境生在正式上課後近一小時才「齊人」到校。 其中一名跨境生形容，首日復課通勤時間長，早上5時多出門，接近9時才完成體溫檢測進入校園。雖然錯過了兩堂課堂，但她表示對回歸校園感高興，只是未能適應課堂節奏，「科科都聽唔明」，遂放棄乘跨境專車回程前的午膳時間，請數學科老師為其額外補課，應付明天的小測驗。

前往深圳灣口岸及福田口岸/落馬洲支線的專車，大約在下午2時05至10分到達學校附近，接走跨境生，校方消息指，回程時專車一度需要輪候通關，但兩個口岸的專車最終皆在下午4時前完成通關手續。（張浩維攝）

學生：清晨5時多已起床出門

中三女生秦同學形容，復課首天在清晨5時多已起床出門，於口岸開門前半小時排隊等「開關」，雖然最終因通關及交通安排，未能趕及在正式上課前回校，但她笑言「九堂上到七堂，都幾好」。

她形容，停課近半年，回歸校園生活及與同學見面感到高興，「開心、激動，好耐無見」，只是或因太長時間未有上面授課堂，需時適應，「太耐無聽書，跟唔上，科科都聽唔明......都驚嘅，半年無上，仲差人哋半個月進度」。

由於跨境生須坐校方安排的專車，「點對點」往來學校及口岸，故教育局建議學校安排跨境生留校分隔一定距離用午膳，再乘車返回內地。但秦同學直言，由於擔心追不上進度，特別請數學科老師，利用跨境生午膳時間作「雞精式」補課，以應付明天的小測。

至於就讀中五的于同學亦表示，清晨5時半已起床，仍因為人太多、通關時間太長而遲到，需乘「遲到執漏巴」，最終9時20分左右才回校，希望明天起流程會較順暢。

于憶述，今早通關時不少人因咳嗽或發燒，未能順利過關到港，至少二十多人被「打回頭」，她稱自己一直戴著口罩，不擔心有感染風險，並期望可如常上學，盡快追上進度，應付明年的文憑試：「其實可以返到學已經好好」。

校長：測驗冀評估學生水平 需視情況補課

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長馮金燕表示，測驗並非想給予學生壓力，而是希望評估學生水平，視乎情況安排補課，協助他們跟上教學進度。

她又說，不少同學反映通關文件及程序甚多，排隊需時，希望關口提早開放，方便跨境生；她表示將與其他學校商討復課情況，再與教育局及專車公司溝通，希望跨境生復課安排會更流暢，如安排學生在最接近學校的位置下車，在老師陪同下學校，避免他們自行在社區走動：「希望去到學校門口先落車，我哋會派老師接同學」。

放學方面，該校準時在下午1時20分放學，同學在有蓋操場分隔午膳後，大約下午2時05至10分先後登上前往深圳灣口岸及福田口岸/落馬洲支線的專車。校方透露、回程時專車一度需要輪候通關，但兩個口岸的專車最終皆在下午4時前完成通關。