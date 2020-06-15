【復課】學生停課期間自己玩飛行棋 副校帶愛犬回校增歡樂氣氛

因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，學生由1月尾停課，初小及K3學生終於今日（15日）復課。有小二學生透露在停課期間，長期悶在家中只能自己和自己玩飛行機；亦有學生表示想念同學惟苦無聯絡方法，今早6時半便起床準備上學。學校副校長則帶同愛犬回校，希望給小朋友一個快樂的復課日。 攝影：歐嘉樂

初小今日復課。

初小學生停課4個多月，今日終於迎來復課。惟近日持續新增「中招」個案，家長伍太坦言對復課感到緊張和憂慮，「我出門前不停提醒佢唔好周圍亂摸、去完廁所要洗手、飲完水要快啲戴返口罩」，她更已準備數個備用口罩在兒子書包內，讓他可以隨時更換。

小二學生樂樂的媽媽則表示對復課感開心，認為長時間的停課已打亂兒子的作息時間，對學習和上學的興趣與日遞減，復課能令兒子重拾規律。

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學生停課悶在家：自己同自己玩飛行棋

青衣商會小學副校長黃錦明今日帶同愛犬Teddy回校，希望柴犬的笑臉能給初小復課的學生一個開心的開始。對小二學生天天而言，能順利回校上課已是他近來最開心的事。

他是家中獨子，平日在家抗疫，只有工人姐姐作伴。停課期間他做完功課後，只能自己和自己玩飛行棋解悶，「自己擲完一隻色再擲另一隻色」。他的父母原本想為兒子請假到暑假，但天天指自己「逼佢哋畀我返學」，更一早5點半起床，十分期待重返校園。他7時多回校看到Teddy後更笑逐顏開，上課室前都和Teddy黏在一起。

而同是小二學生的永恆和雪琪也表示很想念同學，可是沒有朋友的聯絡方法，停課期間也沒法通電話和見面，因此最開心的事就是重見要好的朋友。

小二學生（左起）永恆、天天、雪琪。

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副校手作曲奇 讓學生把喜悅帶回家

學校為迎接初小復課，校長朱惠珍表示高小和初小的時間表有特別安排，例如上學和放學的時間會分流，學生回校也要立即檢查手冊和體溫，並時刻提醒學生保持安全的社交距離。她指上星期高小復課後試行新的放學安排，結果15分鐘便迅速完成放學，對今天全校學生復課的安排很有信心。

而黃副校長更親手製作曲奇餅給復課的初小學生，希望他們把回到校園的喜悅帶回家中，和家人一同分享。

柴犬Teddy今日獲小朋友給予滿分表現。