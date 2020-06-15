復課│中三至中五跨境生首日復課　通關未順、集體遲大到

受新冠肺炎疫情影響，全港學校停課多月，中三至中五跨境學生今日（15日）正式復課，惟多校的跨境生都因通關或交通安排而「遲大到」，更有校巴因不獲安排入屋邨，臨時在巴士站放下跨境生。 天水圍圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長馮金燕直言，學生通關需時，早上6時半才開關是太遲；而原定7時在兩個口岸開出的校巴，須集合多校的學生，最終分別遲了45分鐘及1小時20分鐘才開出，致多校學生集體「遲大到」，有學生直言上專車後等，等待約一小時才能起程回校。 此外，更出現校巴未能入邨的情況，校長表示，稍後會收集區內「共乘」同一跨境巴的校長意見，再向教育局及校巴專車公司反映，希望縮短跨境生回校的時間。

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學，校長馮金燕表示，因元朗、天水圍區每校的跨境生不多，元朗區內39間津貼中學，分成6組，按學校位置及學生就近口岸，合共安排6架45人專車接載元朗區跨境生返放學。以口岸及學校位置分隊，兩架深圳灣、四架落馬洲支線，每名學生每日來回收費約80元。

該校共有10個中三至中五跨境生，扣除家長提早告假及證件過期的兩名學生，約8人原定今早8時前可抵校、在8時半正式上課。

「關口過得慢、開得遲」 專車遲到至少45分鐘

然而，馮金燕直言，「關口過得慢、開得遲」，原定7時口岸開車的專車，7時才到達關口，加上關口人數多，或因尚未熟習通關流程，學生需時辦理通關手續，深圳灣口岸專車延遲至約45分鐘、落馬洲遲約1小時20分鐘才開出。最終只有一名經深圳灣口岸回校的學生，趕及正式上課前抵校，連同元朗區安排的「遲到執漏巴」，最終約9時20分才「集齊」8名學生。

下車位置現混亂 校巴未能入村 學生臨時於邨外下車

除了遲到，跨境生下車位置亦一度出現混亂。教育局要求學校安排專車，希望避免跨境生接觸社區，惟天瑞邨房署人員不容許旅遊巴駛入屋邨，兩架專車分別在天瑞邨停車場及巴士站放下學生，學生須在邨內步行回校。

馮形容，「遠咗放學生落車，係非常唔理想」，而元朗區校長群組將集合意見，一併向專車公司反映，希望避免學生自行在邨內行走的機會，「希望去到學校門口先落車，我哋會派老師接同學」。由於其中一名學生由於住得較偏遠，返放學通勤時間長達5小時，校長希望能較早開放關口，並可行情況下恢復全日課堂。

學生：上專車後等了約一小時才能起程回校

家住深圳福田的中三女生秦同學表示，特定提早半小時起床，未料6時左右到達福田口岸關口時，已有逾一百人排隊等「開關」，約花30至45分鐘通關後，上專車後等了約一小時才能起程回校，直言是「麻煩咗」，但為復課感到高興，昨晚亦緊張得難以入睡：「半年無上堂，遲咗（同級同學）半個月，希望盡快追返進度」。

代校監湯修齊期望明日可縮短通關時間

家庭與學校合作事宜委員會主席及代校監湯修齊形容，今早跨境生復課大致順利，只是通關需帶文件眾多，需時比預期長，個別同學通關需時長達45分鐘，致整體跨境生大多皆遲到，「專車原來預計大約8點或8點05分到，但延遲咗30至45分鐘」，他期望累積今天經驗後，明天起可縮短通關時間，讓學生準時到校。

他期望各方累積本周復課經驗後，盡量安排初中及小學跨境生在六月底前復課。另促教育局提供新指引，容許學校的體育課、球類或集體運動等如常進行，並盡快安排全日復課。