廉署起訴仲量聯行前保安員缺勤收警告信　圖以2000元利是賄賂上司

廉政公署今日(15日)落案起訴一名物業管理公司前保安員，控告她涉嫌就其工作向時任上司提供2,000元利是。被告已獲廉署准予保釋，以待星期三在觀塘裁判法院應訊。

廉政公署今日(15日)落案起訴一名物業管理公司前保安員，控告她涉嫌就其工作向時任上司提供2,000元利是。（資料圖片）

被告胡成會（51歲），仲量聯行有限公司前保安員，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(b)條。

被告於案發時任職仲量聯行夜更保安員，被派駐到觀塘一幢商業大廈工作。她在一名仲量聯行高級物業主任的監督下工作。被告於2019年12月16日沒有上班，亦沒有向上司申請病假及或遞交醫生證明書。其上司於2019年12月17日告訴被告，將會向她發警告信作處分。仲量聯行在2019年12月中就該次未經許可下缺勤，向被告發出一封警告信，並於2020年1月交到被告手中。

控罪指，被告涉嫌於或約於2020年1月14日，無合法權限或合理辯解，向上述高級物業主任提供放於兩個紅封包內的2,000元款項，作為就被告在仲量聯行的僱用事宜，傾向或保持傾向於優待被告的誘因或報酬。該高級物業主任拒絕被告提供的紅封包，其後向仲量聯行管理層匯報有關事件。

仲量聯行在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋，以待星期三應訊。