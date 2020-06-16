新冠肺炎｜失業率5.9%　創逾15年新高　超越金融海嘯水平

疫情持續近大半年，各行各業經濟重創，就業市場愈趨緊張。政府今（16日）公布失業率最新數字，3月至5月的失業率攀升至5.9%，創逾15年以來新高，更超越金融海嘯爆發後5.5%的高位。失業人數則增加約2.8萬人，有23萬人失業，同期的就業不足人數亦錄得13.5萬人。 勞工及福利局局長羅致光指，本地經濟活動需時回復正常，預料勞工市場在短期內仍將面對壓力，惟未來惡化速度或會減慢。他強調，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施。 不過，有失業人士大嘆無緣受惠，在港府推出「保就業」計劃前已失去「飯碗」，並指現時求職極難。有市民亦不滿政府僅資助企業，未有聚焦協助失業者。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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政府統計處公布最新失業率為5.9%，較上一次上升0.7個百分點，超越2009年金融海嘯高位，創逾15年來的最高水平。就業不足率則由上一次的3.1%，上升至3.5%，為接近17年來的高位。

旅遊業失業率達10.6%

與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率，則上升至10.6%，為自2003年8月至10月受沙士沉重打擊後的高位；就業不足率則顯著上升至6.3%，為有紀錄以來的最高位。其中，餐飲服務活動業的失業率上升至14.8%，就業不足率則高企於8.2%。

同時，建造業的情況惡化，其失業率上升至10.8%，就業不足率升至8.2%。多個其他行業的勞工市場情況亦轉弱，尤其在運輸業、資訊及通訊業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

羅致光：政府已推歷來最大規模紓困措施



勞福局局長羅致光指，雖然本地疫情有所減退，但本地經濟活動需時回復正常。由於疫情全球大流行繼續拖累環球經濟，外圍環境亦會仍然困難。他預料，勞工市場在短期內仍將面對壓力，然而未來惡化的速度或會減慢。政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，應有助保障員工就業。政府會密切留意相關情況。

羅致光指，勞工市場在短期內仍將面對壓力，未來惡化的速度或會減慢，政府會密切留意相關情況。（資料圖片/李澤彤攝）

前往勞工處招聘中心求職的60多歲陳女士，原本是大型珠寶公司的銷售員，她指公司是上市集團，以為工作穩定，惟疫情導致公司生意大跌，2月中成為公司首批被解僱員工。陳女士推測指，自己年齡較高，遂率先被「開刀」，其後政府推出「保就業」計劃，她知悉有同事避過裁員一劫。

因為疫情導致公司生意大跌， 原本是珠寶公司銷售員的陳女士在2月中被裁員。（陳家怡攝）

她對於被解僱感到無奈，直言無辦法，不只是自己被裁，疫情下全港和環球經濟亦受創。她續指，去年反修例運動時尚有生意，疫症出現後，無論是內地自由行旅客和海外旅客都大減，本地消費意欲低，珠寶店「零收入」。

她至今找了7至8份工作，包括首飾業、保安和雜工。她希望找一些最近政府提供的新職位，例如為人探熱的保安。她又表示現時市道不景，唯有另覓工種，例如清潔。

她表示沒有積蓄，失去萬多元收入，要和家人應付一萬多元租金，現時「有出無入」比較擔心，「話無經濟壓力就呃你」。她認為60多歲的年紀都是難找工作的原因之一，但不欲申請綜援，因為自己仍有工作能力。

相比起疫情，她較擔心本港的政治狀況，港區國安法或導致投資者失去信心和影響經濟，糊口都會困難。



陳女士找了七至八份工作，包括首飾業，保安和雜工。（陳家怡攝）

另一名50多歲的黃先生表示，去年10月開始找工作，豈料1月尾出現疫情，求職更難。他原本任職寫字樓，要嘗試找不同行業職位，但「飲食又唔掂，旅遊業又唔掂」。他認為，防疫抗疫基金只協助僱主保留員工，但沒有幫助失業人士求職。

他本來預料疫情好轉，但最近沙田瀝源邨又有多宗確診個案，感到無奈，失業期間唯有減少外出用膳等支出。他希望政府可以派發更多資助給市民，以及提供就業培訓。