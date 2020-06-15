港航客機去年9月發生嚴重事故　起飛2分鐘後折返　發遇險呼救信號

民航意外調查機構今日（15日）就去年9月29日的一宗香港航空嚴重事故，發表初步報告，當中提到一架港航空中巴士於香港起飛約2分鐘後，液壓綠系統和藍系統都顯示為處於低壓狀態，機組人員發出遇險呼救信號（Mayday），並折返緊急著陸。報告指，飛機安全降落後，有輪胎爆破；另有一個手動液壓閥脱離液壓綠系統的維修分配器，及一條液壓藍系統的回油管被刺破。

去年9月29日，香港航空發生一宗嚴重事故。（資料圖片）

報告指，2019年9月29日下午12時23分，一架航班編號為HX707的港航空中巴士A330-243型飛機，在香港國際機場的25L跑道起飛。不過約12時25分，飛機爬升至1,500呎時，機上的電子中央飛機監測器（ECAM）的警報，及相關信息顯示，液壓綠系統和藍系統都處於低壓狀態。

報告續指，機組人員執行相應緊急程序，隨後發出遇險呼救信號（Mayday），並決定折返回香港機場緊急著陸。飛機安全著陸在25L跑道上，之後發現其飛第5號輪胎爆破，跑道亦被關閉約1小時45分鐘。報告透露，之後檢查左輪艙時，發現一個手動液壓閥脱離液壓綠系統的維修分配器，以及一條液壓藍系統的回油管亦被刺破。

民航意外調查機構表示，初步報告所載的各項內容，均依據報告發出前的資料擬定，應視為初步的資訊。報告指，預計是次嚴重事故調查，需時12個月。機構總調查主任邀請任何欲就事故發生的情況，及因由作出申述的人，在今年6月30日前作書面申述。