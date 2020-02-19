民航意外調查機構擬加位　每年新增平均開支近1,900萬元

近年不時發生民航意外，運輸及房屋局向立法會提交文件，將民航意外調查機構的總意外及安全調查員，以及其下的5個時限職位，轉為常額職位；另加設副總意外及安全調查員，並可按情況聘3名調查員，預料每年平均開支合計約1,893萬元。

運輸及房屋局建議在民航意外調查機構增設職位。（資料圖片）

民航意外調查機構負責調查所有香港境內發生，或涉及香港註冊的民用飛機於外地遭遇的意外及嚴重事故。運房局指，現時的總調查員職位並非常額職位，原訂於3月31日到期撤銷。局方指，總調查員為民航意外調查機構的主管，必需具備專業的航空知識或經驗，對能力要求相當高，故應開設為一個常額職位，並維持相當於首長級薪級第2點職級，即每年平均開支為309萬。

現時總調查員並無副手，運房局表示，預期機構的工作量在未來數年將增加，經檢視後，認為機構需要具備一名經濟豐富的調查員作副手，其層位相當於首長級薪級第1點，即每年平均開支為255.6萬元。

局方又指，現時的總調查員由5個時限職位支援，為了讓日後的總調查員及副總調查員繼續獲支援，因此計劃在今年4月11日，將職位轉為常額職位，5個職位開支總額約為699.7萬元。另外，視乎日後的運作需作，機構又可按非公務員合約，增聘最多3名調查員，每年開支不逾682.9萬元。

上述開支合共約1,893萬元，運房局表示，已在2020至21年度的預算草案中預留所需款項，以支付員工開支和其他運作支出，並會在其後年度的預算內反映所需資源。