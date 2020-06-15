迪士尼周四重開　奇妙處處通會員今搶先預約入場　周六日名額已滿

香港迪士尼樂園宣布，將於本周四（18日）重新開放，必須網上預約入場，而「奇妙處處通」會員可提早今日（15日）起可進行預約。適逢下周日（21日）是父親節，門票開放預約半日，當中本周六及下周日保留只供「奇妙處處通」會員的限額經已爆滿，不過周四及五倘有預約限額，會員可於明日（16日）中午12時起與其他人士登記預約。為避免有大批入場人士聚集，重開後暫不設巡遊表演。

香港迪士尼樂園於6月18日重新開放，惟巡遊表演將會暫停。（資料圖片）

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「奇妙處處通」會員今日（15日）可以優先預約入園，香港迪士尼發言人傍晚表示，周六及日的預約限額經已爆滿，而樂園重開首日的周四及翌日周五尚有預約限額；「奇妙處處通」會員及一般人士可以於明日中午12時透過香港迪士尼網站預約非保留門票，包括周六及日入場名額。

巡遊及迪士尼朋友與賓客合照暫停

香港迪士尼樂園本周四重開，園方已在高接觸量的地方加強及加密清潔消毒次數，並增設消毒搓手液。重開後大部分遊樂設施、商店及餐廳均會重開，並實施人數管制。排隊區、餐廳、遊樂設施、以及其他設施，都會實施社交距離措施。

度假區亦逐步恢復酒店服務；至於迪士尼朋友與賓客近距離互動及合照，將會暫停；樂園為減少人群聚集，巡遊表演將會暫停，直至另行通知。

所有訪客必須在預約過程中，作出健康聲明；入園須通過體溫檢測；到訪樂園時，須佩戴口罩，在餐飲處所內飲食期間除外。