新冠肺炎｜消息：限聚令放寬至上限50人　食肆每枱不限人數

新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，本港目前累計有1,112宗確診個案，最新的確診者都屬輸入個案，暫未見瀝源邨祿泉樓群組繼續擴大。 特首林鄭月娥今天（16日）早上指，計劃放寬限聚令等限制社交距離的措施，但不會完全取消相關限制。 消息人士透露，政府決定放寛限聚令，由本周五（19日）起，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人；卡拉OK房、派對房間及健身中心等其他表列處所，上限人數由8人提高至16人；食肆每枱人數則不設限制。另外，酒吧、夜總會的群組人數上限由現時4人放寬至8人。 食物及衞生局局長陳肇始將於今天下午4時交代相關法例的最新情況。

林鄭月娥今天早上指，計劃放寬限聚令等限制社交距離的措施，但不會完全取消相關限制。 （李澤彤攝）

本港的疫情稍為放緩，第599F章、599G章等限制社交距離的措施在6月18日再次屆滿，社會關注可否放寬，甚至完全解除相關限制。

雖然瀝源邨祿泉樓群組源頭仍然不明，但政府專家顧問團成員之一、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌早前指出，該群組沒有把病毒帶出社區，目前已經隔離所有較高危的接觸者，社會有條件放寬限聚令。他強調，學校復課，海洋公園亦重新開放，8人限聚令意義不大，原則上可以完全取消。

不過，今天早上林鄭月娥則指，有放寬社交限制的打算，但並不會完全取消。她解釋，北京等地仍現本地個案，外國多個城市開放後有再爆發的情況，香港亦未能提升病毒檢測水平，仍有一定風險。她又指，專家顧問團四名成員對疫情的意見並非完全一致，當局會研究找出最好最符合現實的做法。

消息人士透露，政府決定放寛社交距離措施，由本周五（19日）起，涉及第599G章的「限聚令」群組聚集人數上限由目前8人，大幅提升至50人。涉及第599F的食肆每枱人數則不設限制，至於卡拉OK房、派對房間及健身中心等其他表列處所，上限人數由8人提高至16人；另外，酒吧、夜總會的群組人數上限由現時4人放寬至8人。

限聚令在6月18日再次屆滿。 （資料圖片／李澤彤攝）

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