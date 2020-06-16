【新冠肺炎】內地昨增32宗本土病例　全部病例直接間接與北京有關

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，據國家衛健通報，內地在周一（15日）共新增32宗本土病例，分別是北京的27宗病例，河北的4宗病例，以及四川的1宗病例。 值得一提是，所有新增的本土病例，全部均直接或間接與北京有關。

通報指，內地共新增40宗病例，其中境外輸入病例8宗（上海3宗，廣東3宗，內蒙古1宗，遼寧1宗），本土病例32宗（北京27宗，河北4宗，四川1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例3宗，其中境外輸入病例1宗（在上海），本土病例2宗（均在北京）。

北京爆發疫情後，當地不少屋苑隨即實施封閉式管理。（中新社）

境外輸入現有確診病例93宗（無重症病例），現有疑似病例2宗。累計確診病例1845宗，累計治愈出院病例1752宗，無死亡病例。

截至周一（15日），內地現有確診病例210宗（其中重症病例5宗），累計治癒出院病例78377宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83221宗，現有疑似病例4宗。累計追蹤到密切接觸者753836人，尚在醫學觀察的密切接觸者4340人。

無症狀感染者方面，內地新增6宗無症狀感染者（境外輸入2宗）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察8宗（境外輸入1宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者110宗（境外輸入63宗）。

另據河北省衛健委的通報，當地新增的4宗本土病例，其中在雄安新區安新縣有3宗，為北京確診病例的密切接觸者及本土病例的密切接觸者，定州市有1宗，為北京新發地市場經營者。四川衛健委的通報亦提到，雅安市石棉縣的1宗病例是從省外輸入，患者是北京確診病例的妻子，其於6月9日自北京乘機飛往成都，然後轉乘私家車返回石棉縣，結果就在周一確診。

（綜合報道）