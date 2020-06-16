限聚令｜放寬至最多50人　橫跨逾7.1　陳肇始：無政治考慮

新型冠狀病毒疫情漸趨緩和，食物及衞生局局長陳肇始今日召開記者會，宣布放寬限聚令，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人，措施將於本月19日生凌晨生效，為期14天直至7月1日午夜。陳肇始在會上表示，目前疫情稍為緩和下，為恢復經濟及社交活動，在最新公共衛生風險評估下，決定放寬群組聚集至50人。 陳肇始在會上強調限聚令決定並無政治考慮，全屬公共衛生考慮。

新冠肺炎疫情漸趨緩和，政府今日宣布決定放寬限聚令，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人。（資料圖片）

政府宣布，公眾地方聚集人數上限，周五起放寬至50人，陳肇始在記者會上多番被追問決定的理據，包括是否要打壓7月1日的遊行等。陳肇始否認是政治考慮，強調全屬公共衛生考慮，因為病毒通過飛沬傳播，有需要確保人與人之間有1.5米距離，而餐飲業處所同桌人數雖不再受限制，但仍會確保安全距離。

陳肇始認為，一旦公眾地方聚集人數眾多，未必能夠控制人群戴口罩、保持1.5米距離，故傳播風險較高，「萬一有傳播，爆發涉及人數多」，故需要作出相關規限。她指，50人以上的限制，是考慮到較早前的婚禮、公司股東大會等出席人數，希望可以盡量如此看齊，而決定是獲得專家的同意。

陳：限聚令不能夠對比

被問到為何海洋公園、書展等可以重開，她強調，此類場所受《599F》章規所限，會確保該地方的聚集人群有適當距離，不會超出可容納的五成，並會有消毒等防疫措施。她認為，限聚令不能夠完全對比，重申大型群組聚集是有衛生風險，「唔可以完全放(寬)晒」，又舉例澳洲及美國等地國家，均是逐步放寬群組聚集措施。她指，若果疫情再穩定，會再考慮限聚令有沒有再放寬的空間。