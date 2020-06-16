新冠肺炎．6.16｜限聚令放寛至50人聚集　陳肇始：唔會一次放寬晒

本港新冠肺炎疫情未完全緩和，至今本港個案累計1 113宗（包括1 112宗確診個案和一宗疑似個案）。 食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）下午召開記者會，交代放寬限聚令安排。

+ 5 + 4 + 3

【16:51】陳肇始表示，限聚令的50人上限亦不止室外活動，商場活動等都限制於50人。

就廣東、澳門及香港的「健康碼」互認安排，陳肇始稱現正商討中。涉及病毒檢測價格，早前食衞局、衞生署與不少私人化驗所會面，如引入更多競爭，滿足更多需求，相信價錢都會有所調整。

陳偉基表示，假如舉行超過50人的公司周年大會（AGM）等活動，每間房仍然要維持50人，並符合當局的社區距離要求。

【16:30】陳肇始表示，海洋公園重開是因應公眾娛樂場所牌照下的放寬，舉行書展亦是同一個牌照規例，「有主辦單位，可以確保法例規定可以繼續做到（防疫）」。她又稱限聚令「唔會完全放晒」，並引述澳洲、美國放寬措施時，都不會完全放寬，澳美兩國分別放寬至20人及50人。

有關口岸出入境的「健康碼」，食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基表示，一直與廣東、澳門當局商討，前提是疫情的防控許可下，希望可以達成一些安排，三地正密切商討。

據了解，政府決定撤銷食肆每枱人數限制。（資料圖片／蔡正邦攝）

【16:20】陳肇始：涉表列處所的措施主要將人數放寬，之前是8人上限，周五起改至16人，包括健身中心、派對房間，卡拉OK等。

【16:17】陳肇始表示，疫情已頗穩定，可以有條件逐步放寬。至於限聚令聚集人數為何限制於50人，她說可以接受，因婚宴、公司股東周年大會（AGM）等都是限於50人，完全是公共衞生考慮，不是政治考慮。

【16:15】陳肇始表示，當局已加強病毒檢測，1月至6月13日已做了近29萬多個樣本檢測，以每100萬人計即有3.85萬個測試。會與私人化驗機構等聯繫，令社區病毒監測做得更到位。

【16:05】食物及衞生局局長陳肇始表示，6月19日凌晨零時起放寬限聚令，聚集人數上限增至50人，希望令更多社交、經濟活動盡量恢復。食肆人數及其他表列處所的人數規限都放寬。當局於同日撤銷食肆每枱人數限制，現場表演及跳舞都可以進行。

上述新措施為期14日，至7月2日屆滿。

【14:39】今日沒有新增本地新冠肺炎個案，衞生署下午不設疫情記者會。

【13:00】消息人士透露，政府決定放寛限聚令，由本周五（19日）起，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人；卡拉OK房、派對房間及健身中心等其他表列處所，上限人數由8人提高至16人；食肆每枱人數則不設限制。另外，酒吧、夜總會的群組人數上限由現時4人放寬至8人。

新冠肺炎｜消息：限聚令放寬至上限50人 食肆每枱不限人數

特首林鄭月娥今早預告，會放寬限聚令，以便振興經濟。（李澤彤攝）

【10:23】林鄭指4名專家意見不一，例如有專家提出不應一次過放寬所有限聚措施。

【10:15】林鄭指現時限制8人共聚，形容是抗疫重要措施，但需考慮公共衛生、經濟、市民容忍度，又指外國多個城市開放後有再爆發的情況。

【10:00】她預告，會逐步放寬社交距離措施，包括6月18日到期的限聚令，形容疫情漸趨穩定，趨向放寬。

【09:56】林鄭稱，今午將會公布最新失業率，預告失業率會上升，又指因失業領取綜援個案升幅開始放緩至1.8萬人，升幅只有1.4%，預料不會如2003年沙士般差。

【09:50】特首林鄭月娥於行政會議前見傳媒，她表示有25.6萬名合資格僱主可申請保就業計劃，有66%僱主提出申請。現時已處理近6萬名僱主申請，批出114億元資助，平均每名僱員獲2.32萬元，相當於上限86%。她指會盡快11萬名僱主以及其他自僱人士的申請，以及公布領取補貼公司名單、受惠僱員人數、領取補貼金額，首批將於下周公布，日後會每周公布一次；另外保就業計劃代理人會抽查申請人，同時準備第二期計劃。

衞生署衞生防護中心昨日公布，正調查3宗新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中一對母子家住愉景灣畔峰觀柏樓。（資料圖片）

【08:00】截至周二（16日）上午8時，全國確診病例84,788宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例3宗，治癒病例79,917宗，累計境外輸入1,837宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼