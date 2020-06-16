新冠肺炎｜食安中心檢測16個三文魚樣本　結果全部呈陰性

內地近日再爆發新冠肺炎，北京更出現多宗本土確診個案，當局表示在新發地批發市場抽驗時，從切割進口三文魚的砧板檢測到新冠病毒。 食物環境衞生署食安中心今日（16日）公布，昨日從進口及批發層面抽取來自各地的16個三文魚樣本檢測，結果顯示，所有樣本對新型冠狀病毒呈陰性反應，又指目前沒有證據顯示人類會透過食物感染新型冠狀病毒。

北京近日出現多宗本土確診個案，當局表示在新發地批發市場抽驗時，從切割進口三文魚的砧板檢測到新冠病毒。（資料圖片）

食安中心說，為審慎起見，中心昨日即時從進口及批發層面抽取來自各地共16個三文魚樣本檢測，包括挪威、智利、愛爾蘭、冰島及丹麥，檢測結果顯示，所有樣本對新型冠狀病毒呈陰性反應。

近日冷凍三文魚無內地進口紀錄

此外，中心又指已審視近期冷凍三文魚從各地空運進口本港的情況，確認本港出售的三文魚主要來自挪威等歐美地區，並無從內地進口的紀錄。

稱不太可能透過食物感染病毒

中心發言人表示，根據現有科學資料，目前沒有證據顯示人類會透過食物（包括水產）感染新型冠狀病毒。此外，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構亦認為，人類不太可能透過食物而感染新型冠狀病毒。

然而，中心又指，生或未煮熟的水產屬於高風險食物，高危人士例如孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較低人士應避免進食生及未煮熟的食物。