限聚令｜政府撤食肆人數限制　黃家和料父親節食肆有報復式消費

本港新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，政府昨天公布，決定由本周五起放寬限聚令，亦解除對於食肆的人數限制。 香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（17日）在電台節目指，餐飲業的最新失業率上升到14.8%，反映早前生意大受影響，不少業界停業、結業，他相信6月情況會稍為好轉。 他又指，政府宣布會取消對食肆的限制後，父親節的訂枱增多，預料會有「報復式消費」，今年父親節營業額會比母親節、以往多年的父親節更高。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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香港3月至5月的失業率攀升至5.9%，創逾15年以來新高，更超越金融海嘯爆發後5.5%的高位，當中餐飲服務活動業的失業率上升至14.8%。

黃家和指，數字屬於高水平，反映早前業界生意大受影響，不少人需停業、結業。不過，6月時市民外出消費增多，部分食肆重新招聘人手，他相信有關情況會稍為好轉。他稱，市民即將可以申請一萬元現金津貼，料700億中會有200至300億回流到消費市場，希望可以為市場「充血」，帶來生機。

他又指，政府宣布會取消對食肆每桌人數的限制後，湧現父親節的訂枱，相信會有「報復式消費」，今年父親節營業額會比以往數年的父親節更高。他補充，一般而言母親節的生意較父親節多15至20%，但相信在市民不能旅行，需留港消費的情況下，今年父親節生意會更好。